’No a la guerra’, dice López Obrador sobre conflicto Irán-EU

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que México está en una postura de neutralidad, de no intervención y de respeto sobre la tensión que se vive entre Estados Unidos e Irán.

“Tenemos nosotros que procurar que haya diálogo, que se busque entendimiento, que no se recurra al uso de la fuerza, no a la guerra y esa es la postura de nuestro país”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Indicó que el Gobierno de México está por la búsqueda de soluciones pacíficas, de no intervención, de respeto a las naciones y exhortando a que no haya guerra, que no haya confrontación armada y que haya diálogo. “No a la guerra, sí a la paz”, acotó.

En tanto, dijo esperar que se logré pronto un acuerdo entre las partes del conflicto para que no haya tensiones en el mundo y se pueda vivir en paz.

“La postura de México es esa, no intervenir, nosotros queremos relación de respeto y de buena política exterior con todos los pueblos”, puntualizó.

México, con apego a política exterior

López Obrador aseguró que México se apegará a lo que marca su Constitución en materia de política exterior:

“Nosotros vamos a apegarnos a nuestra política. Vamos siempre a buscar la paz y a actuar de manera responsable en este conflicto o tensión que se ha generado por los enfrentamientos de Estados Unidos e Irán”.

Refirió que lo que su gobierno quiere es que se dé solución a este tipo de conflictos mediante el diálogo y de manera pacífica, lo cual ya transmitió a embajadora y cónsules de México en el mundo.

“Hablaba yo de lo importante que es el texto del artículo 89 de la Constitución, es un párrafo extraordinario, es un catálogo de principios que deben guiar nuestra política exterior, muy bien pensado, es producto de nuestra historia”, dijo.

Y agregó: “Nuestra política exterior es ejemplar en todo sentido, por eso todos deberíamos de aprendernos de memoria, conocer lo que dice el artículo 89 en lo relacionado con política exterior. Hay algo que aplica -todo tiene una razón de ser-, pero uno de los principios que establece éste articulo de política exterior es el de la solución pacífica de las controversias”.