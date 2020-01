Santiago Nieto no hace nada sin consultar al presidente, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no hace nada sin antes consultar al presidente, esto, luego de las discrepancias con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

“Santiago no hace nada sin consultar con el presidente, no es echarle la culpa a él, es que también hablando con franqueza imagínense si yo aquí me dedico a estar informando sobre lavado de dinero, no me corresponde, entonces lo tiene que hacer otro servidor publico, pero también siempre y cuando no se afecte el debido proceso”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

En tanto, aseguró que el gobierno está obligado a actuar con apego a la legalidad y sólo es cosa de que haya comunicación con el fiscal general.

“Hay que respetar, pero al mismo tiempo es importante la UIF por aquello de que si quieres dar con el delincuente síguele la pista al dinero”, enfatizó.

Busca entendimiento

En cuanto a temas relacionados con la autonomía de la FGR, de la gestión de Gertz Manero y con las investigaciones relacionadas con la UIF, dijo que se está buscando ya un entendimiento.

“Ya estamos buscando entendimiento, que haya una sana relación, que haya comunicación para definir qué se puede informar, qué no se puede informar, qué es lo que afecta el llamado debido proceso, cuáles son los limites que sí puede hacer la UIF en cuanto a información y qué no puede hacer”, refirió.

Sobre las discrepancias con el fiscal, el mandatario mexicano aseguró que la relación se va a arreglar:

“Vamos a definir bien y esto se va a arreglar porque sí hubo esta protesta de parte del fiscal en defensa de su autonomía, en beneficio de sus facultades; hay que respetar”.