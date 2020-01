Me dejo de llamar Andrés Manuel si no se aprueba T-MEC en EU: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) será aprobado la próxima semana en el Senado de Estados Unidos.

“Me dejo de llamar Andrés Manuel si no se aprueba en el Senado de Estados Unidos”, dijo durante su intervención en el encuentro con las industrias maquiladora y manufacturera, desde Ciudad Juárez, Chihuahua.

En tanto, consideró que, en Canadá, se aprobará el acuerdo en febrero debido a las prácticas parlamentarias, ‘pero también se va a aprobar’, añadió.

Con este nuevo tratado comercial, dijo que van a llegar más inversiones a México, lo que significará más crecimiento, empleos y mejores salarios.

“Fue muy buena negociación que se logró de manera especial con el gobierno de Estados Unidos, llevamos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, una relación de respeto mutuo, nosotros no nos metemos en los asuntos que tienen que ver con política interna de Estados Unidos y del gobierno de Estados Unidos no se mete y no permitimos nosotros que nadie se inmiscuya en los asuntos que sólo corresponden a los mexicanos, porque somos un país libre y soberano, un país independiente”, acotó.

‘Estamos a favor de la industria maquiladora’

López Obrador aseguró que durante su gobierno se están impulsando las actividades productivas de sur a norte y, en esta línea, dijo estar a favor d ella industria maquiladora.

“Estamos a favor de la industria maquiladora porque significa empleos, cerca de tres millones de empleos produce, genera esta industria y es muy importante apoyar el desarrollo de esta industria como se está haciendo, hay incentivos para esta industria”, aseguró.

El mandatario indicó que su propósito es lograr un equilibrio en las industrias para que haya crecimientos en todas las actividades económicas del país.

“Queremos que el crecimiento se dé de manera horizontal en todo el país, que no sólo haya crecimiento en el norte, en el bajío, en el centro, sino que también haya crecimiento en el sur, en el sureste, porque en los últimos tiempos ha crecido el norte, el centro, pero no el sur ni el sureste”, puntualizó.