Al final, la mayoría de los gobernadores apoyarán el Insabi: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, al final, la mayoría de los gobernadores apoyarán la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) en los estados.

“Se ha hecho algún ruido porque un gobernador dijo que no va a aceptar, es voluntario, no obligatorio, tengo la información de que no son seis (gobernadores), que ya la mayoría ha aceptado que en sus estados se garantice, se otorgue de manera gratuita, estoy seguro que al final, si no todos, porque no podemos obligar a nadie, la gran mayoría va a trabajar en este plan conjunto para mejorar la salud y que la atención medica y medicamentos sean gratuitos”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Ante el cuestionamiento sobre de donde saldrá el dinero para el Insabi, el mandatario aseguró que se tiene el presupuesto.

“Nos va a alcanzar, ¿por qué no alcanzaba? Porque se robaban el dinero de las medicinas. Si no se roban el dinero para comprar medicinas, con el mismo presupuesto alcanza”, acotó.

Refirió que va a llevar algún tiempo terminar con las ‘resistencias’ que han desatado la campaña de desabasto y cobro de cuotas, pero ‘se va a acabar con el huachicol en el tráfico de medicamentos’.

‘Faltan médicos en el país’

Sobre la creación de la Universidad de la Salud en la Ciudad de México, el presidente dijo que el programa se hace porque hacen falta médicos y enfermeras en el país.

“Ojalá se abran más (escuelas) porque tenemos un problema estructural de fondo, nos faltan médicos en el país, es uno de los saldos negativos del modelo neoliberal, el apostar a privatización de educación […] vamos a abrir todas las universidades que sean necesarias y vamos a garantizar el derecho a la salud”, manifestó.

Señaló que se trata de una Universidad de mayor dimensión en cuanto al número de alumnos, tanto en medicina como en enfermería, en comparación con las escuelas ya existentes del sistema Benito Juárez.

En esta línea, anunció que destinará un fin de semana para visitar las Universidades del sistema Benito Juárez, para revisar su funcionamiento.