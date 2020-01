Si no hay impedimento legal, revelará AMLO causas de renuncia de Medina Mora

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, si no hay impedimentos legales, revelará las causas de la renuncia del ministro en retiro, Eduardo Medina Mora, tal como instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

“Lo que corresponda a nosotros se va a dar a conocer todo, nada más que debemos de cuidar la parte legal, pero si no hay ningún impedimento legal, se hace público. Nosotros queremos hacer la vida pública cada vez mas pública, no tapar nada”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Explicó que tal vez no se dieron a conocer las causas de la renuncia del ministro en retiro por alguna situación legal, pero prometió revisar el tema.

“Si se trata por ejemplo de la renuncia, se da a conocer, la damos a conocer, muchas veces como son muchas solicitudes en alguna oficina no se puede por alguna situación legal, pero lo revisamos y mañana damos a conocerlo. No tenemos ningún problema , no somos tapadera”, enfatizó.

Aseguró que si hay algún impedimento legal también se informará, para que no quede ninguna duda sobre el caso.

“Es lo que tenemos que ver, si se viola el debido proceso aquí se los decimos: ‘fíjense que no podemos hacerlo nosotros’, pero que no parezca que nosotros estamos ocultando, no, nada, transparencia completa”, dijo.

Agregó que lo mismo pasó con la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, cuando algunos decía que no se daban a conocer los detalles y ahora ya todo está en una página para que se pueda consultar cualquier cosa sobre la obra. “No se oculta nada absolutamente”, puntualizó.