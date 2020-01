Exhibirá AMLO a gobernadores que no firmaron el acuerdo del Insabi

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que este jueves dará a conocer el plan general de salud, y revelará los nombres de los gobernadores que no han firmado el acuerdo para que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) entre en vigor en sus estados.

“Es voluntario. Ya la mayoría de los gobiernos estatales han suscrito los convenios o están dispuestos a suscribir los convenios, pasado mañana se les va a presentar el plan general y se va a informar quienes ya suscribieran los convenios para que no haya especulación”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Y agregó: “El jueves vienen el secretario de Salud, el director del Seguro, del ISSSTE y el director del Instituto de Salud para el Bienestar, todos, aquí se da a conocer y se va a informar quiénes de los gobernadores han aceptado y quienes han decidido no participar, y se va a respetar la voluntad de los gobernadores, no es obligatorio, no es por la fuerza”.

En el caso del Gobierno federal, dijo que tiene que cumplir con lo que establece la Constitución y la nueva ley. “No podemos tener una constitución que establece el derecho del pueblo a la salud, una ley que habla de la gratuidad y en la práctica no hacerlo, seria incumplir con la legalidad”, enfatizó.

‘Quedará establecido el sistema de salud público gratuito’

El mandatario se comprometió a que el 1 de diciembre de este año quedará establecido el sistema de salud público de calidad y gratuito en el país.

“Van a venir aquí los servidores públicos del sector salud hasta 1 de diciembre que pensamos que quedará establecido el sistema de salud público de calidad y gratuito. Van a trabajar servidores públicos, llegamos a este acuerdo, 24 horas por turno, no sólo enfermeras, médicos si no servidores públicos del sector salud. Va a haber relevos para que tengamos atención las 24 horas y que logremos establecer la gratuidad en los servicios de salud”, detalló.

En tanto, informó que se va a hablar también con los directores y personal de los institutos de salud porque también en los institutos de salud el servicio va a ser gratuito. “Se les va a reponer lo que obtienen por las cuotas de cooperación, como se les llama”, dijo.

Asimismo, reiteró que como ya no se permite la corrupción en México, se va a ahorrar mucho en la compra de medicamentos, pero también señaló que hace falta un cambio de mentalidad para enfrentar las inercias y las resistencias que aún existen.