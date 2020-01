AMLO se inspiró en su padre para crear programa de apoyo a adultos mayores

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que se inspiró en su padre para crear el programa de pensión a adultos mayores.

En rueda de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario contó una anécdota de su padre Andrés López Ramón:

“Mi padre, mi familia tenía un restaurante y tenía trabajadores inscritos al Seguro Social y mi padre estaba inscrito en el Seguro Social y por eso su pensión, le daba mucho gusto cuando llegaba su pensión.

De ahí me inspire para lo de la pensión de los adultos mayores, de una experiencia familiar, porque cuando le llegaba su pensión se ponía muy contento”.

Lo anterior, tras ser cuestionado sobre si los dueños de las microempresas podían darse de alta en el Seguro Social.

Patrones pueden ser derechohabientes: IMSS

Por su parte, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, aclaró que los propios patrones pueden tener seguridad social, es decir, ser derechohabientes.

“Hay casos de empresas grandes y demás que los patrones no se inscriben, porque una modalidad, por ejemplo, es que a veces se inscriben como propios empleados de sus empresas, lo cual puede ser que no esté mal, porque están ejerciendo y llevando a cabo un trabajo, y no solamente son dueños, sino trabajadores de la empresa”, explicó.

Indicó que el año pasado se alcanzó la cifra de más de un millón de patrones registrados en el Seguro Social y lo que ahora el gobierno pretende es que todos tengan las misma condición y acceso a los mismos derechos y a las mismas prestaciones que sus propios trabajadores.

“Sí es algo que nos parece es un gran igualador, que toda una empresa, desde el dueño hasta el último de sus empleados tengan las mismas condiciones y la misma seguridad social”, puntualizó.