‘Eso sí calienta’, responde AMLO a cuestionamientos de Jorge Ramos

El periodista Jorge Ramos acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de tener el peor año de gobierno en materia de seguridad, en comparación con los primeros años de sus antecesores, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Vicente Fox.

“Eso sí calienta”, respondió el mandatario al periodista en rueda de prensa desde Palacio Nacional al afirmar que la seguridad es una tema que trata todos los días con su Gabinete de Seguridad y en una asignatura que no se ha podido resolver porque se dejó crecer en sexenios anteriores.

“Tiene una explicación, no una justificación, se dejó crecer mucho el problema de inseguridad, violencia, no se atendieron las causas, se abandonó la actividad productiva, se dejaron de crear empleos, los salarios en México son también los salarios más bajos del mundo, la corrupción en México era de las más elevadas en el mundo, se abandonó a los jóvenes, se impuso la protección, la impunidad, no había autoridad, no había una línea que dividiera a la autoridad con la delincuencia”, acotó.

Explicó que las bandas de delincuencia organizada que existen hoy en día no surgieron el año pasado; no obstante, Jorge Ramos replicó que hay un aumento en la cifra de homicidios dolosos, a lo que AMLO respondió:

“Sí, por la descomposición, una profunda descomposición, no sólo de una crisis sino de una decadencia, de un proceso de degradación progresiva, es lo que estamos enfrentando por eso la transformación”.

Para refutar sus declaraciones, el mandatario presentó una gráfica en donde demostró que sí hubo un aumento en homicidios dolosos, pero fue menor que en años pasados.

Foto: Gobierno de México

Promete solución

Al ser cuestionado por el periodista sobre la fecha en que su gobierno daría resultados en materia de seguridad, el presidente dijo:

“Es muy delicado el problema, va a haber solución, pronto, yo estoy comprometiéndome a que el 1 de diciembre terminamos de sentar las bases de la transformación en el país. Este año van a haber resultados en este que es el tema más difícil que hemos enfrentado, tenemos ventajas, por eso estoy optimista y nos vamos a seguir encontrando y vamos a ver si tuvimos resultado o no”.

Aseguró estar optimista porque su gobierno tiene ventajas y una de ellas es la estrategia que está llevando a cabo en materia de seguridad, en donde no se apuesta por el uso de la fuerza.

Otra de las ventajas, explicó, es que ya no se permite el contubernio entre autoridades y delincuencia.

“Va a haber resultados”, puntualizó.