FGR tiene dos averiguaciones contra Medina Mora: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar informado sobre dos averiguaciones que tiene la Fiscalía General de la República contra el ministro en retiro, Eduardo Medina Mora, hecho por el cual habría abandonado su cargo.

Si no hay impedimento legal, revelará AMLO causas de renuncia de Medina Mora El mandatario aseguró que se dará a conocer todo respecto al ministro en retiro, puesto que en su gobierno no se oculta nada.

“Estaba abierta la investigación en cuanto a acusaciones de traslado de recursos, presuntamente, y yo creo que eso es lo que lo lleva a él a presentar la renuncia, pero ya estaba y esa información es la que tiene la Fiscalía”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

En tanto, explicó que no podía dar más detalles porque no le corresponde, pues es la Fiscalía la que podría dar más información sobre el caso.

“La Fiscalía tiene dos averiguaciones en proceso sobre este asunto no puedo decir mas porque no me corresponde […] yo creo que la fiscalía podría de nuevo aclarar sobre este caso”, acotó.

Sobre las ‘causas graves’ de la renuncia del ex ministro, que solicitó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) transparentar por parte de la Presidencia de la República, el mandatario dijo:

“Conforme a la Constitución me presentó a mi su renuncia y en la renuncia se expresa que va a atender asuntos legales”, refirió.

Y agregó: “Ya dimos a conocer la carta que esto es lo que motivo su renuncia, su retiro y yo lo informé, lo notifiqué como establece la ley al Senado. Ya sobre delitos es la fiscalía”.

Carta de renuncia

La Presidencia de la República dio a conocer la carta de renuncia del ministro en retiro, Eduardo Medina Mora; sin embargo, en el texto no se revelan las causas por las que decidió abandonar el cargo.

Más información: