Insiste AMLO en reducir presupuesto a partidos políticos

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que se debe seguir insistiendo en que se reduzca a la mitad el presupuesto a los partidos políticos.

“Nunca debieron manejar tanto dinero, ni los organismos electorales, que además no demostraron eficacia; al contrario, fueron cómplices de fraudes electorales y costó muchísimo mantener esas instituciones, esos aparatos; y lo mismo en el caso de los partidos. Entonces, sí se debe de seguir insistiendo en que se reduzca el monto del dinero que se entrega a los partidos”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

En tanto, dijo que más que una reforma político-electoral, lo que se necesita es únicamente disminuir el presupuesto a los partidos.

“Lo de la reforma general, político-electoral, yo pienso que no es tan necesaria porque se la han pasado también haciendo reformas electorales, cada sexenio una nueva reforma electoral y hasta se intensificaba el fraude. Cada vez que había una reforma, más fraude.

Por eso pienso que lo más importante es el que se disminuya el presupuesto a los partidos, porque eso va a significar ahorros importantes, dinero que se debe de utilizar para atender las necesidades de la gente”, explicó.

Tribunal Electoral tiene elementos para acabar con el fraude

López Obrador aseguró que con el marco legal actual es suficiente para que no haya fraude, que se acabe con los fraudes.

“Ahora el fraude electoral -que antes ni siquiera se usaba la palabra fraude, como no existía la palabra corrupción, no existía en la ley- ahora el fraude electoral como la corrupción son delitos graves”, acotó.

En esta línea, manifestó que si el Tribunal Electoral quiere poner orden y acabar con el fraude tiene todos los elementos para hacerlo.

“Si el Tribunal Electoral, si la Fiscalía Electoral quieren poner orden y acabar con el fraude, tienen todos los elementos, todos los elementos para meter a la cárcel al que utilice dinero del presupuesto para favorecer a partidos, para favorecer a candidatos”, puntualizó.

Y agregó: “Entonces, no hace falta una gran reforma política-electoral, lo que hace falta es que haya voluntad política para que no se permita el fraude electoral y se castigue a quién sea, que no haya impunidad”