Descarta AMLO recibir a caravana de Sicilia y LeBarón 'para no hacer show'

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los integrantes de la “Caminata por la verdad, justicia y paz”, entre los que estarán Javier Sicilia y la familia LeBarón, serán atendidos por el Gabinete de Seguridad y no por él con la finalidad de evitar hacer un show.

‘Me quería dar un beso y no me dejé’, recuerda AMLO de Javier Sicilia El mandatario reconoció que existen diferencias con el activista y recordó el percance sucedido en 2012 cuando le rechazó un beso.

“Pueden entrar a Palacio Nacional, van a ser recibidos, pero no los voy a recibir yo, los va a recibir el Gabinete de Seguridad para no hacer un show, un espectáculo. No me gusta ese manejo propagandístico”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Aseguró que el Gabinete de Seguridad será quien les brinde toda la atención y garantizó respeto.

“Se les va a respetar en todo, van a contar con todo el acompañamiento para que no sean molestados, están ejerciendo sus libertades […] el secretario de Seguridad Pública, el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, la secretaria de Gobernación, ahí van a estar esperando”, enfatizó.

Cuida investidura

López Obrador rechazó atender personalmente a quienes encabezan la caminata debido a que tiene que cuidar la investidura presidencial.

“Como decía don Adolfo Ruiz Cortines: ‘No soy yo, es la investidura’. Entonces, si de repente se altera alguien, hay un exabrupto… es el presidente de México, es una institución, es el que representa a todos los mexicanos y tengo que cuidar esa investidura, porque en otros casos ha habido excesos y para qué exponernos”, refirió.

Y agregó: “Ellos van a ser respetados y escuchados siempre, nada más que acto así se presta a que pueda haber una imprudencia, una falta de respeto, y yo tengo que cuidar lo que represento, porque yo represento a todos los mexicanos, no a Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, el jefe del Estado mexicano. Entonces, cuidar eso nada más, pero sí van a tener nuestra atención”.

En tanto, aseguró que el Gabinete de Seguridad le entregará el informe de lo que se hable al respecto con el comité de la caminata que ingrese a Palacio Nacional.