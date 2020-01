Rifa del avión es para reparar un daño, no es ocurrencia: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no es de ‘ocurrencias’ respecto a la rifa del avión presidencial, que anunció el viernes pasado, y aseguró que esto se llevaría a cabo para reparar el daño que se hizo al comprar la aeronave.

“Los conservadores están molestísimos, inquietos, dicen que son ocurrencias, nosotros no actuamos de esa manera, no es un gobierno de ocurrencia, es resolver un problema, reparar un daño, hasta deberían estar agradecidos porque causaron un grave daño y nosotros estamos buscando una solución, una salida, ¿quién los mandó a comprar ese avión?, ¿en qué cabeza cabe comprar un avión lujosísimo? No puede haber gobierno rico con pueblo pobre, solo una mentalidad faraónica lleva a esa actitud”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Reiteró que se trata de un avión de 25 metros de ancho por 70 de largo para 280 pasajeros, pero que se arregló para 80 y el cual cuenta con sala de juntas, restaurante, recámara con baño y regadera, entre otros servicios.

En cuanto a los memes que se difundieron en redes sociales por el anuncio de la rifa, consideró que son ‘geniales y buenísimos’ y detalló que el estacionamiento de la aeronave estaría en el Aeropuerto de la Ciudad de México, el de Toluca y el de Santa Lucía por lo que esto estaría garantizado para el ganador.

Además, informó que el ganador de la rifa sería beneficiado con dos o tres años de servicio garantizado de operación de la Fuerza Aérea, después esta misma lo podría administrar y podría rentarlo o venderlo, pero no a un costo menor del avalúo de la ONU, que es de 130 millones de dólares.

Estados Unidos respondería esta semana

Por otra parte, el mandatario recordó que una de las opciones es intercambiar la aeronave por equipo médico con el gobierno de Estados Unidos.

En esta línea, indicó que esta semana el gobierno de su homólogo Donald Trump va a responder.

“Lo que estamos haciendo es el compromiso de que el dinero se va a utilizar para la compra de equipos médicos destinados a hospitales públicos, ya mandamos la lista de los equipos, ambulancias, equipos de rayos equis, tomógrafos, mastógrafos, todo lo que requieren los hospitales. Se va el avión y vienen estos equipos”, refirió.

Sobre la opción de renta por parte de la Fuerza Aérea, señaló que serían aproximadamente 15 mil dólares la hora, precio donde no está incluida la depreciación por lo que subiría el costo.

En cuanto a la alternativa de venderlo a 12 accionistas, dijo que ya se presentó el plan y serían aproximadamente 200 millones de pesos por parte y 19 millones de pesos por año para la operación de la Fuerza Aérea.

En cuanto al único interesado que ofreció 125 millones de dólares para comprarlo, insistió en que no se venderá a ese precio porque los conservadores dirían que se remató y que fue una pérdida.