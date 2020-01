Ya le dije al presidente que compro dos boletos para la rifa: Espriú

El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, aclaró que su declaración del viernes pasado sobre la rifa del avión presidencial, donde consideró que no era factible tal opción, la hizo porque desconocía la información.

“No escuché la mañanera porque iba en camino al aeropuerto para acompañar al presidente a este viaje a Oaxaca, cuando yo llegué a Oaxaca me preguntaron qué opina usted de la rifa del avión presidencial y yo que no conocía el tema les dije no, no es rifa es una subasta, era la información que yo tenía hasta el momento”, explicó en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Y agregó: “Me dijeron, ‘no, es que el presidente dijo que hay diferentes opciones y una es esta’ y dije ‘ah no lo había oído, pero sí creo que hay otras opciones’”.

En tanto, dijo que ahora que conoce el tema hasta podría participar en la rifa de 500 pesos que organizaría la Lotería Nacional:

“Ahora si me pregunta usted cuál es mi opinión, yo ya le dije al señor presidente que compro dos boletos”, acotó.

‘Rifa no es ocurrencia’

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la idea de la rifa del avión presidencial no es tan ‘descabellada’ y no es una ocurrencia sino se está planteando con el objetivo de reparar el daño que se hizo al comprar la aeronave.

