"Sí es factible que realicemos el sorteo del avión presidencial": Lotería Nacional

En un periodo de 180 días –que se cuentan a partir de la abrogación publicada el 14 de enero en el Diario Oficial de la Federación– se deben sentar las bases para que la Lotería Nacional para la Asistencia Pública y Pronósticos para la Asistencia Pública se conviertan en una sola institución con la finalidad de optimizar las actividades de ambos organismos que tienen como propósito principal recaudar recursos para la beneficencia.

Y ante el surgimiento de algunas versiones que vaticinaban la desaparición de la Lotería Nacional, el director general del organismo, Ernesto Prieto Ortega, aclaró que el nombre prevalece y que entre el fin de año y durante 2021 se concretará la fusión sin afectar a ninguno de los más de mil 100 empleados que trabajan con ellos. Además adelantó –en entrevista exclusiva con Publimetro– que están preparados si es que el presidente Andrés Manuel López Obrador decide realizar el sorteo por el avión presidencial.

¿Cómo han planteando esta fusión a nivel estructural? Son dos organismos muy grandes en cuestión de empleados.

— Vamos a buscar la forma de empalmar a las dos instituciones sin perjuicio de los trabajadores. Eso sí, que quede claro, nosotros somos respetuosos de la relación laboral que tenemos con los dos sindicatos y no van a tener ningún problema. Nosotros lo que vamos a mover es arriba, donde tenemos que revisar cuáles puestos podemos mantener y cuáles no.

¿Han establecido planes o nuevas opciones para este nuevo formato de Lotenal?

— Sí, hay proyectos. Son proyectos que tenemos de productos de todo lo que tenemos pensado hacer una vez que tengamos la fusión. ¿Qué es lo que va a pasar? La Lotería Nacional se va a fusionar con Pronósticos. Y ya desapareció la Ley Orgánica de 1985 de la Lotería, pero seguimos vigentes hasta que se lleve a cabo la fusión al 100%. Una vez que esto pase, se cambia el nombre de Pronósticos para quedar como Lotería Nacional. Este proceso del que hablaban ‘que desaparece la Lotería Nacional’ no es correcto. Se va a fusionar a Pronósticos y se va a crear un nuevo organismo que se va a llamar Lotería Nacional.

¿Por qué se decidió iniciar con este proceso?

— Las razones por las que se dio la fusión es porque la Lotería Nacional no estaba cumpliendo. Durante más de 10 años tuvo números rojos y, en esa etapa –del 2008 al 2018–, tuvo una solicitud de recursos fiscales por más de 6 mil millones de pesos y ese fue el motivo por el cual la Auditoría Superior de la Federación, en una auditoría que realizó a la institución, determinó que no estaba cumpliendo con los objetivos, que era la asistencia pública. Porque el objetivo principal de la Lotería y de Pronósticos era la asistencia pública, generar recursos para poder proporcionar al Estado mexicano y éste, a su vez, los haga llegar a los programas sociales del gobierno.

Ernesto Prieto, director de la Lotería Nacional / Foto: Nicolás Corte | Publimetro

¿Usted cómo recibió la Lotería Nacional? ¿Busca erradicar los errores que pudieron haber en el pasado o incluso tratar cuestiones contra la corrupción?

— Sí, en el aspecto de corrupción, eso lo están viendo los órganos de control; en este caso, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría de la Función Pública, que son los que determinan eso. Lo que sí te puedo decir es que recibimos una institución con una carga fiscal de mucho dinero. El año pasado y en 2017, la Lotería Nacional, para poder sacar adelante la vida interna de la misma, tuvo que requerir más de 540 millones de pesos que le dio la Secretaría de Hacienda para cumplir con las obligaciones de la Lotería. En 2019 no pedimos un solo peso y pagamos más de 550 millones de pesos de IEPS, estamos cambiando. Eso fue gracias a los ahorros que tuvimos, a la austeridad. Había carreras atléticas que se hicieron en 2018 –por las dos instituciones– que costaban 7 millones y medio de pesos cada una, y yo pensaba que venían los maratonistas campeones del mundo y campeones olímpicos a esa carrera y no. Era un derroche.

Respecto a cómo va a quedar el organismo, entiendo que está el periodo de 180 días que hay que esperar, ¿pero cambiará la imagen y logotipo de la Lotería Nacional?

— Estamos en proceso de eso, porque la Lotería Nacional la identifican ya con el edificio, los niños gritones y las esferas. A Pronósticos la gente lo identifica con las bolitas y al Melate con el corazón. Entonces estamos buscando. Ya se hizo un diseño, pero no es el oficial ni el formal, ya lo estamos manejando, donde un niño gritón abraza el corazón del Melate y está recibiéndolo, es decir, estamos unidos. Pero todavía no definimos eso porque tenemos que tener autorización de la Secretaría de Hacienda. Como todavía no se lleva a cabo la fusión, tenemos que presentar este proyecto de imagen ante la secretaría y ante Gobernación.

Ernesto Prieto, director de la Lotería Nacional / Foto: Nicolás Corte | Publimetro

¿La Lotería Nacional ya no está en números rojos?

— En el ejercicio fiscal 2019, estamos bien.

¿Cuál es el mensaje que recibe del presidente respecto a esta fusión?

— Al inicio, cuando me pidió que me hiciera cargo de estas dos instituciones, me hizo el encargo de que lleváramos a cabo la fusión y que apoyáramos a los billeteros, que es un gremio que ha prevalecido por casi 250 años. Los niños gritones también vienen desde el primer sorteo, en el mes de mayo de 1771. Los únicos que tocan las bolitas son ellos. Ningún adulto toca las bolitas. Ellos son los que realizan todo el juego.

Un adulto abre la urna para que salga la bolita, el otro niño la toma, la anuncia y se la pasa al otro. El otro niño saca la esfera menor, le da vueltas, abre la llavecita, saca la bolita y da el premio. Son los niños los que lo han realizado. Esa es la gran ventaja de la Lotería Nacional. Nosotros también insistimos mucho en el público y en los ciudadanos que quieran asistir a la Lotería, todos los sorteos son públicos y abiertos. Invitamos a que vengan a verlos.

¿Qué tanto han funcionado estas invitaciones públicas para asistir a los sorteos?

— Muy poco, pero nosotros hacemos la atenta invitación para que asistan a los sorteos. Si no vienen a checar su billete, pues que vengan a los sorteos. La primera vez que tú los ves te impacta, por los niños, cómo están actuando, interactuando y es muy bonito. Anteriormente, la Lotería, parte de los sorteos, se realizaban en la televisión, pero la carestía que tuvo la televisión y los costos, pues ya no podemos hacer eso; pero sí transmitimos en vivo a través de Internet.

¿Y han tenido buenas cifras de audiencia en Internet?

— Sí hay audiencia. Los compradores de Lotería son las personas mayores de 40 años. De 40 hasta donde da. Y los jóvenes no, por eso nosotros queremos iniciar nuevos productos, queremos acercarnos a la gente joven, que sepa cómo se juega la Lotería. En Pronósticos son de todas las edades.

¿Cómo es para usted la entrega de premios millonarios?

— Para mí ha sido muy honroso entregar más de 12 premios superiores a 10 millones de pesos desde que estoy aquí. Me da mucho gusto que la mayoría de los premios son para gente trabajadora, obreros, campesinos y comerciantes. También con empresarios, le hemos entregado premios a profesionales de Monterrey. El más alto que hemos otorgado es de 400 y tantos millones de pesos a un obrero; una persona que durante dos o tres años estuvo comprando su billete de Melate y tenía que caminar para ahorrar y tener los 30 pesos. Al final de cuentas, con 30 pesos se ganó mas de 400 millones de pesos.

Además de esta historia, ¿hay alguna otra que le haya conmovido?

— El primer premio que entregué, en diciembre del 2018. Una señora acompañó a su esposo, el señor se veía cansado. Ya después la señora nos platicó que ellos eran agentes de ventas, de espacios inmobiliarios y que su esposo se enfermó, tuvo un coma, tuvieron que tenerlo en un hospital privado porque no tenía Seguro Social y tuvieron que vender la casa y todo.

Después se sacaron 20 y tantos millones de pesos y yo le pregunté que cómo le habían hecho para atinarle a los números y ella me dijo: ‘tenemos dos hijos, un nieto y nosotros dos’. Tomaron las fechas de nacimiento de cada uno de ellos y las pusieron en la boleta. Después sumaron las cinco fechas de nacimiento y tomaron el número. Entonces fue muy impactante. El cheque estaba a nombre del señor.

¿Hacen algún tipo de seguimiento después de entregar el cheque?

— No. Yo, por ejemplo, volteo el cheque y no quiero saber quién es. Yo no pregunto ni de dónde es, para su seguridad y la nuestra; de los dos. Nosotros después reportamos a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Secretaría de Hacienda que entregamos esos cheques, porque van a aparecer en el sistema bancario y va a botar. Entonces, cuando sepan ‘ah, es el del Melate’, ya no hay problema.

Foto: Gobierno de México

Esto por el tema del pago de impuestos…

— Sí, el impuesto que se paga aquí es del 7%; el 1% federal y el 6% de la Ciudad de México. Anteriormente era más, pero se ha ido reduciendo para hacerlo más atractivo para la gente.

Entonces, ¿a partir de cuándo estaremos viendo la transformación de la Lotería Nacional?

— Esto lo vamos a empezar a ver a fin de año y el próximo año. Vamos a ver los cambios que tenemos que hacer. Lo que sí es cierto es que no tenemos un solo edifico donde podamos hacer los sorteos de una y de otra. Yo pienso que vamos a seguir aquí en la Lotería Nacional haciendo los sorteos de Lotería y todo lo relacionado a Pronósticos electrónicos, van a ser allá, porque el edificio de allá no tiene la capacidad para llevarnos las esferas.

Por ejemplo, las esferas (donde giran las bolitas) pesan miles de kilos –en el caso de la esfera mayor– y la esfera menor pesa 600 kilos. Eso lo planteé para llevárnosla allá (a Pronósticos) y dicen que no pueden porque el piso no tiene la capacidad. Tendríamos que reforzar todo, y también por la tradición, los más de 70 años que tenemos aquí funcionando, esto fue inaugurado en el 46; tenemos 76 años aquí en este edificio.

¿Ya tiene algún plan para combatir la resistencia al cambio en la Lotería?

— Qué bueno que me preguntas eso. Nosotros estamos invitando a gente, inversionistas, comerciantes, empresarios, agrupaciones, a que inviertan y participen. Que soliciten una agencia expendedora de billetes de Lotería, para que sean vendedores de billetes de Lotería. A esos los estamos invitando y aquí directamente a la Subdirección General de Comercialización, que es donde se realizan esos trámites, y estamos invitando a la gente en general que desee ser vendedor de Lotería que se acerque aquí y, si quiere participar con expendios de Pronósticos para la Asistencia Pública, también a la Subdirección General de Comercialización de Pronósticos, allá en Insurgentes Sur, pueden acudir para que les den información. También en Internet lo pueden checar en ambas instituciones, para que sean parte de la familia.

¿Ha habido buena respuesta a estas invitaciones?

— Sí, sí ha habido. Ya se han creado dos nuevos expendios. Pero sí queremos que participe la gente que puede hacer eso. Si les conviene, adelante.

Ernesto Prieto, director de la Lotería Nacional / Foto: Nicolás Corte | Publimetro

De mi parte es todo. No sé si quiera agregar algo…

— Agradecerle a los amigos de Publimetro y desearles éxito en este 2020; lo mejor a todos. Que tengamos un muy buen año, lleno de salud y de bienestar.

¡Lleve, lleve… su avión presidencial!

Probablemente no me lo quiera contestar y está en todo su derecho, pero sobre la rifa…

— [Risas] Sí.

Digo, es una de las opciones que se ha planteado en la mesa. Una opción de las que se están calculando, pero… ¿es viable?, ¿la ley lo permite?, ¿le ha expresado algo el presidente sobre esta cuestión?

— Ya vimos cosas y sí, sí es viable. Lo que sí tenemos que determinar son varios detalles que se tienen que hacer. Ya se están realizando en varias instancias del gobierno. Más que nada necesitamos que se defina entre las cinco propuestas, de las cinco opciones que se tiene para entregar ese avión, pues estamos esperando que lo decidan.

Una de las cosas que sí es cierta es que, del viernes a la fecha, la Lotería Nacional ha sido parte de los memes famosos de las redes sociales, de los comentarios en radio y televisión y pues nos dio un buen levantón.

Informaron que habrá una rifa para deshacerse del avión presidencial |CUARTOSCURO

Es buena la atención que ha recibido la institución tras la propuesta del cachito por el avión presidencial.

— El 7 de agosto de este año, la Lotería Nacional va a cumplir 250 años de su creación –viene de la etapa del Virreinato– y queremos aprovechar el aniversario para catapultar a la Lotería Nacional y a Pronósticos, pero con este empujón que nos dio la Mañanera, estamos en todos lados. Ahora lo que tenemos que hacer es aprovechar esto para estar en contacto.

A nosotros nos interesan mucho los jóvenes, nos interesan todos, pero queremos llegar a los jóvenes para poderlos motivar a que participen y vean cómo se juega la Lotería.

La presencia en las redes sociales los lleva justo al público joven al que quieren llegar.

— Así es, ese es el sector al que queremos llegar, al de 18 a 40 años. Afortunadamente se están dando condiciones para poder aprovechar eso. Nosotros estábamos pensando más modestamente: ‘en el 250 aniversario salimos y todo’, pero no, este empujón que nos dieron es muy bueno para la Lotería y para la fusión. Porque al final, lo que tú dices, tenemos que tener un eslogan, tenemos que tener una imagen de las dos instituciones y eso nos va a ayudar.

El presidente hacía referencia a vender 6 millones de cachitos para pagar el avión, ¿pero cómo se han estado vendiendo los cachitos en México? ¿Cuántos cachitos se venden en promedio?

— Nosotros vendemos cachitos electrónicos y cachitos físicos, en papel. Lo que más se ha vendido fueron 2 millones 700 de cachitos en el Gordo de Navidad, de los cuales más de 2 millones fueron en papel y el resto en electrónico; como 400 mil electrónicos. Estamos en ese proceso con Pronósticos. Si se da este sorteo (del avión presidencial), tengan por seguro que los vamos a vender, hasta nos van a faltar, porque hay participación ciudadana.

La gente está interesada y las encuestas que han dicho que treinta y tantos por ciento de la población aceptaría comprar cachitos (para el sorteo); ya sea uno, dos, tres, cuatro o más, pues es algo positivo. Lo que tenemos que hacer primero es esperar oficialmente a lo que determine el señor presidente. Nosotros estamos preparados.

Ernesto Prieto, director de la Lotería Nacional / Foto: Nicolás Corte | Publimetro

Cambia mucho del chip tradicional de lo que es la Lotería Nacional, pero entonces sí es un sorteo viable.

— Sí, de que es viable es viable. Como ustedes saben, los cambios, las transformaciones, generan resistencias. Hay gente que no quiere que se cambie. Hay gente que dice que a ese avión presidencial si no lo quiere el actual gobierno, que se lo deje al otro. ¡No! Tenemos que cambiar. Esos lujos, esos excesos en un pueblo pobre generan malestar e inconformidad.

El que quiera viajar, que se suba con su salario a un Alitalia, a una de esas famosas líneas de aviones que tienen muy buenos lujos y pues que les cueste, pero que no sea a costa del pueblo. Y lo que te decía de aquí; en la otra institución (Pronósticos) hay una Suburban, aquí (Lotenal) hay una Durango. Yo no uso ni la Durango ni la Suburban. La Suburban la he utilizado para ir a Veracruz y a Guanajuato a eventos oficiales, pero para todo lo demás aquí ando en el carrito chico, pero nada más. No hay necesidad. No tienes por qué gastar más. Además, a los que son muy cremosos les gusta llegar con carros para que los volteen a ver.

Fifís, les dirían algunos.

— [Risas] ¡Sí! Nosotros no tenemos necesidad de que nos volteen a ver. Y si nos voltean a ver, pues bien, pero no porque traigas un carrote o porque traigas guaruras. Los anteriores así eran, entre más carros grandes, más oficinas grandes, más secretarias guapas, más asesoras y asesores… se sentían soñados. Nosotros vamos a cumplir con una obligación y un trabajo de servir. Esa es la diferencia con nosotros. Nosotros venimos a servir. Los otros venían a servirse.