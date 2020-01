México retornará a mil migrantes centroaméricanos: Ebrard

El titular de la cancillería, Marcelo Ebrard, informó que al menos mil de los migrantes que ayer intentaron ingresar al país tendrán un retorno asistido a su país de origen.

En conferencia de prensa, detalló que aunque los migrantes pidieron que se suspendieran las leyes mexicanas, para cruzar por el territorio nacional hacia Estados Unidos, esta situación suponía quebrantar la ley por lo que se les negó.

Acompañado de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que el sábado y domingo ingresaron, de forma ordenada y respetuosa, dos mil 400 migrantes, a lo que se les ofrecieron las mismas alternativas: trabajo temporal en el país, trabajo temporal en su país, refugio y acceso a programas sociales y retorno asistido.

Precisó que hoy ya 110 migrantes retornaron a Honduras vía aérea y 114 más vía terrestre, partiendo de Villahermosa, Tabasco y que el gobierno federal seguirá en la postura de apoyo y ofrecer asilo a quien así lo solicite.

"México está otorgando refugios más que en otros años, en un año 10 veces y México va a seguir otorgando el refugio para quien lo necesita".

Defienden a Guardia Nacional

Los funcionarios federales aseguraron que pese al enfrentamiento que se dio el pasado lunes entre migrantes con integrantes de la Guardia Nacional actuó de manera legal y sin caer en provocaciones, a pesar de la intentona de "portazo".

"La Guardia Nacional fue como es, una guardia que solamente ordenó a los migrantes para entrar de esta forma al país. No hubo incidentes", dijo.

Ebrard Casaubón apuntó que el gobierno federal se mantendrá firme en no permitir la entrada por la fuerza al territorio mexicano, pues existe el principio de migración ordenada, segura y regulada.

"La Guardia Nacional se comportó conforme a los ordenamientos que le han dado, no tenemos heridos y no tenemos una situación que lamentar. A pesar de las pedradas y de una situación muy tensa podemos decir que si alguien tenia la intención de provocar no logro su cometido, si alguien esta buscando violencia no la van a encontrar", mencionó.