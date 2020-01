Se aplicó la ley sin violar derechos: AMLO sobre migrantes en Río Suchiate

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, este lunes, en el enfrentamiento entre la Guardia Nacional y centroamericanos en el Río Suchiate, se aplicó la Ley sin violar derechos humanos.

“Se procura que se aplique la ley sin violar derechos humanos, eso lo hemos logrado, incluso ayer”, dijo el mandatario en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Aseguró que adversarios conservadores quisieran tener una fotografía de la Guardia Nacional agrediendo a migrantes para denunciar que se reprimió, pero no la hay, dijo.

“Nuestros adversarios, los conservadores quisieran que se reprimiera, tener la foto de un guardia nacional golpeando a un niño migrante, pues no, porque no somos iguales”, enfatizó.

En tanto, aseguró que el Gobierno federal cuidará los derechos humanos de los migrantes que pretendan entrar a territorio nacional y les ofrecerá refugio.

Aunque parezca contradictorio, dar protección porque si no los cuidamos, si no sabemos quienes son, si no tenemos un registro pasan y llegan al norte y los atrapan las bandas de delincuentes y los desaparecen porque así era antes también los desaparecían”, acotó.

Por otra parte, López Obrador justificó la entrada de la Guardia Nacional porque, dijo, se necesita hacer respetar las leyes mexicanas.

“Cuando dicen, ¿por qué la Guardia Nacional? Porque necesitamos que se respeten nuestras leyes como lo hacen todos los países sin violar derechos humanos y también con protección”, puntualizó.

