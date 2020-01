Se entregará presupuesto de salud a estados sin condiciones: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se va a castigar a ningún gobernador que rechace firmar el acuerdo para adherirse al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), pues se le entregará el presupuesto completo sin ninguna condición.

“No es un asunto económico, o sea, los recursos son de todos los mexicanos y no van a faltar. No se va a castigar a nadie no entregando los fondos. Los estados tienen garantizado, estén o no estén adheridos, sus presupuestos de salud sin ninguna condición, sin ningún problema”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

En esta línea, indicó que lo que se pretende es que se orienten bien los fondos que se van a destinar para garantizar atención médica y medicamentos gratuitos.

“Lo que no queremos es la corrupción, lo que no queremos es que siga habiendo negocios como se hacía anteriormente, que se recibía el dinero del llamado Seguro Popular y se utilizaba para otras cosas o se empezaban a construir centros de salud, hospitales, se dejaban tirados, se daban anticipos a los contratistas cercanos a los funcionarios y se llevaban los anticipos”, acotó.

‘No le debemos a nadie’

López Obrador reiteró que los estados y municipios recibirán en tiempo y cantidad lo que les corresponde en materia de salud.

“No le debemos a nadie. Lo que a los estados y a los municipios les corresponde se entrega en tiempo y cantidad, y a veces hasta por anticipado. Todo esto lo aclaro porque no se debe de mentir y no distorsionar las cosas”, añadió.

Explicó que todo es de conformidad con la ley y para que no le echen la culpa sus ‘malquerientes’:

“Ee entregan los presupuestos a los gobiernos estatales de conformidad con la ley de coordinación fiscal para que, no ellos, sino nuestros malquerientes, que no nos echen la culpa que si no se está dando un servicio en un estado… Por ejemplo: ‘No hay medicina -como este caso- no hay atención médica, es porque no nos mandan el presupuesto’”.

Recordó que en el ISSSTE, cuando se hizo el cambio en el sistema de salud, se hizo una campaña para decir que no había medicina por la austeridad.

“Si no había medicina o no había atención médica era por la austeridad, era por el gobierno federal, por nosotros, incluso por el presidente. Así, de manera directa.

Entonces, aprovecho para decir: No tenemos problemas de presupuesto”, puntualizó.