Llama AMLO a la población a no tomar casetas ni apoyar a quienes lo hagan

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a todos los mexicanos a no participar en la toma de casetas ni apoyar a quienes lo hagan, pues dijo es una acción que no tiene ninguna causa social.

“Hago un llamado a todos los mexicanos, a todos los que participan, en especial en estas acciones, que ya no se puede ni se debe tomar casetas para pedir cooperación y llamar a los automovilistas a que no contribuyan, que no les den dinero porque en la mayoría de los casos no hay ninguna causa social, es ya un modo de obtener recursos”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

En tanto, informó que ya se está impidiendo la toma de casetas, por ejemplo, en Cuernavaca, Puebla y Querétaro y ahora se van a aplicar acciones en Sonora, en donde desde hace algún tiempo se presenta esta situación.

“Le comento a la gente que todos tenemos que portarnos bien, nada de informalidad, eso si acaso podría hacerse cuando habían autoridades corruptas, pero ahora no existe la corrupción arriba todavía nos queda abajo, pero ya vamos limpiando”, indicó.

En esta línea, reiteró que la corrupción se termina en su gobierno porque es dinero del pueblo y se tiene que actuar con responsabilidad.

Asimismo, informó que la Guardia Nacional está ayudando a frenar la toma de casetas.