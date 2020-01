Rechaza AMLO polemizar sobre que el 2019 fue el año más violento en México

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo no querer polemizar acerca de que el 2019 fue el año más letal del que se tenga registro en el país, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

“No quise polemizar, no se trata de decir ‘no es cierto que este creciendo el índice delictivo’, pero si se pide información a la Fiscalía sobre delitos federales les van a decir que disminuyeron el año pasado, pero no me voy a meter a polemizar en este caso”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Aseguró que su gobierno está trabajando todos los días para diminuir la incidencia delictiva; sin embargo, reconoció que no se ha logrado reducir el número de homicidios.

“Todavía no hemos podido disminuir -como lo vamos a lograr- el número de homicidios porque el número de robos de vehículos ha caído mucho y otros delitos en general”, enfatizó.

Señaló que no era su objetivo contradecir a adversarios porque ‘andan muy sensibles’ y, además, lo que se vive en materia de seguridad hoy en día es todavía ‘la resaca’ que dejaron sexenios pasados.

“Es el saldo de una política equivocada y además corrupta en materia de seguridad, prueba, pruebas, pruebas, García Luna, ya para qué hablamos más, qué más pruebas, lo que tenemos que hacer es continuar nosotros aplicándonos y se va avanzando”, puntualizó.

Control en Guanajuato

El mandatario aseguró que el gobierno ya está aplicando acciones para disminuir el número de homicidios en México, sobre todo en Guanajuato, estado que se encuentra en los primeros lugares de la lista.

En este estado, aseguró que ya entraron más elementos de la Guardia Nacional con apoyo de la Marina y la Secretaría de Defensa Nacional y ya hay más presencia.

“Antier o antes de que iniciara el plan llegaron cerca de 30 homicidios en Guanajuato, representaba en promedio, en los últimos tiempos 15% de todos los homicidios, un estado, hubieron días de 20%. Antier estabamos satisfechos porque bajó, dejó de estar en los cinco primeros estados con homicidios, bajó a tres homicidios, pero ayer volvió a subir; ya estamos en eso”, indicó.

Refirió que diario se está atendido el problema de inseguridad en el país e informó que este martes fue un ‘mal día’ porque se registraron más de 90 homicidios en el país. Guanajuato registró 12.