Uso de gas lacrimógeno en Río Suchiate fue un caso aislado: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, el uso de gas lacrimógeno contra migrantes en el Río Suchiate, fue un caso aislado y no es algo que su gobierno vaya a aplicar siempre.

“Fue un caso aislado, que desde luego no vamos nosotros a aplicar siempre, eso no es el distintivo de este gobierno, nosotros queremos la paz, queremos resolver discrepancias con diálogo”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Indicó que resistieron mucho los elementos de la Guardia Nacional porque hubo agresión por parte de algunos migrantes.

“Incluso tiraron piedras y sin embargo resistieron los de la Guardia Nacional no se cayó en la trampa de responder con violencia, que eso es lo que posiblemente buscaban los dirigentes de estas caravanas y nuestros adversarios, los conservas”, acotó.

Afortunadamente, dijo, ‘no paso a mayores y ya hay una instrucción de que no se utilice la fuerza’. “El que no tiene la razón recurre a la fuerza bruta, pero el que tiene la razón no tiene porque utilizar la fuerza”, añadió.

Migrantes fueron engañados

López Obrador dijo tener información acerca de que algunos de los migrantes fueron engañados por dirigentes, quienes les prometieron que iban a pasar automáticamente por México para llegar a la frontera norte.

“Cuando se dieron cuenta que habían opciones de refugio, trabajo, en sus lugares de origen o en México y otras opciones y que no era así de que ya habían conseguido los dirigentes un pase automático para llegar a frontera norte, desistieron y voluntariamente están regresando”, refirió.

Informó que este martes retornaron a su país alrededor de 200 o 300 migrantes y este miércoles continuará el regreso de algunos de ellos.

“Otros están aceptando quedarse a trabajar, algunos que están regresando se les está consiguiendo empleo en Honduras, y protegiéndolos porque no queremos que lleguen al norte y que puedan ser enganchados o víctimas de la delincuencia; eso es lo que estamos viendo”, agregó.

Desde luego,dijo, “genera mucha polémica todo este asunto, pero buscamos respetar y cuidar los derechos humanos”.