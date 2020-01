Se compromete AMLO a que no falten medicamentos para niños con cáncer

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo el compromiso de garantizar el abasto de medicamentos para niños con cáncer en México, luego de la manifestación de padres de familia por el desabasto registrado en el Hospital Infantil.

“El presidente de México se compromete a que no le falten medicamentos a los niños. Todo el gobierno, en particular el sector salud está atendiendo este problema y dando respuesta a la demanda de los niños y sus padres”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Indicó que se abrirán investigaciones en los hospitales para revisar el comportamiento de los directores y no permitir la corrupción.

“Decirles que no va a haber falta de medicamentos, no hay en el caso de los niños de cáncer y no va a haber nunca falta de medicamentos aunque los tengamos que comprar en otros países del mundo, tenemos presupuesto suficiente y todos los medios para que no falten medicamentos, y desde luego vamos a ir avanzando”, afirmó.

Corrupción en sector salud

López Obrador informó que hay resistencias porque había mucha corrupción en el sector salud y ahora se está ‘limpiando’ y de ahí las reacciones ‘muy lamentables’.

“Esta política significa afectar intereses creados, los que no quieren dejar de robar presionan y piensan que de esa manera vamos nosotros a dar marcha atrás en las desiciones que hemos tomado, entonces, no permitir la corrupción”, acotó.

En tanto, dijo que pueden seguir manipulando y distorsionando las cosas, pero el gobierno no va a ceder.

Recordó que había grandes monopolios, empresas que concentraban la venta de medicamentos y esto sigue existiendo debido a que directivos mantienen complicidad con dichas empresas farmacéuticas y este es el caso de las medicinas para niños con cáncer.

“Les molesto muchísimo, no sólo el combate a la corrupción, para los que se han dedicado a robar es un agravio mayor también la parte ideológica, la parte de la gratuidad porque ya no se va a cobrar y hay resistencia a eso”, puntualizó.