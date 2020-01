‘No hay crisis humanitaria en México’, contradice AMLO a Rosario Piedra

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que, en México, exista una crisis humanitaria, tal como lo declaró la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra.

“No coincido con ella, pero respeto su punto de vista y además vamos a respetar sus recomendaciones, pero no existe una crisis humanitaria”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Aseguró que estaría dispuesto a dialogar con la titular de la CNDH y sólo sería cuestión de analizar cuándo se podría dar el encuentro.

En cuestión migratoria, dijo que planteó al Gabinete de Seguridad que lo más importante es que se respeten los derechos humanos y que no haya heridos.

“Le dije al secretario de la Defensa que transmita al general Vicente, encargado de esta acción mi reconocimiento por no utilizar la fuerza, le dije general Bucio haga lo mismo con los oficiales de la Guardia Nacional. Le dije al secretario de Relaciones Exteriores cuiden bien la seguridad hasta de los regresos asistidos”, acotó.

‘Se está actuando con responsabilidad’

López Obrador aseguró que se está actuando con mucha responsabilidad con los migrantes centroamericanos y también están procurando que no falten medicamentos ni atención médica para ellos.

Informó que un dirigente mexicanos planteó que lo que buscaban los migrantes era refugio en el país; sin embargo, se les dieron a conocer las condiciones legales de un refugiado en México y lo rechazaron.

Sobre la actuación de la Guardia Nacional, indicó que se decidió que los elementos ya no estuvieran al lado del Río Suchiate por las piedras. “Desde luego, nuestros adversarios, conservadores, corruptos que quisieran que nos fuera mal están ahí y, no en todos los casos, muchos medios de información obedecen a esos intereses, no estoy generalizando, quisieran que uno de la Guardia Nacional le estuviese pegando a una niña, a un niño, a un anciano”, añadió.

En esta línea, dijo que no es un asunto de imagen, sino humano y de convicciones.

“Nosotros no vamos a golpear a nadie, no violamos derechos humanos, ya se terminó el tiempo en que el Estado era el principal violador de los derechos humanos, eso tenia que ver con el conservadurismo, esa añoranza que hay ahora tiene que ver con esas prácticas, no con lo nuestro”, puntualizó.