Asegura AMLO que no hay línea en proceso para renovar dirigencia de Morena

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no existe línea presidencial para nombrar a dirigentes de partidos políticos, luego de que este lunes Morena amaneciera con dos dirigentes: Alfonso Ramírez y Yeidckol Polevnsky, quien afirmó que la elección el el pleno fue ilegal.

“No es ‘a ver cuál es la línea para nombrar a dirigentes de partidos’, la línea es que no hay línea, que se resuelva de manera democrática”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Agregó que no tendría por qué participar en las elecciones partidistas porque ahora tiene la responsabilidad de gobernar a todos.

“Antes el presidente era el jefe político del partido que lo llevaba a la Presidencia y él decidía quién iba a dirigir el partido de donde surgía el presidente, eso ya no, yo no me ocupo de eso, yo estoy ahora representado a todos los ciudadanos de todos los partidos, a creyentes y no creyentes, a pobladores del campo, a ricos, a pobres, a todos”, acotó.

Y agregó: “Me gustaría no sólo ser jefe de Estado, me gustaría ser jefe de Nación, eso sí, pero no meterme a cuestiones partidistas, si hablar con todos, recibir a todos, tener comunicación con todas las organizaciones sociales políticas”.

Reuniones en puerta

Acerca de recibir a todos, el mandatario informó que este lunes se reunirá con gobernadores del PRI, el jueves desayunará con senadores de Morena y del PT y la próxima semana comerá con gobernadores del PAN.

“Para mantener comunicación, buenas relaciones, intercambiar puntos de vista, pero en lo que corresponde a estos, los baches, cómo le hacemos, cómo les fue de presupuesto, en qué podemos ayudar, qué obras va a llevar a cabo la Federación en Estados, en el caso de gobernadores”, indicó.

Señaló que por esa política de unión entre Estados y Gobierno, se logró el primer convenio de federalización de la educación.

“Se firmó el viernes con el gobierno de Michoacán, ya la federelización de servicios educativos en ese estado, es una cosa importante porque así no les van a faltar lo pagos a los maestros, nos hacemos cargo, responsables de que no falte el presupuesto, vamos a seguir avanzando en ese propósito”, puntualizó.

En el caso de salud, indicó que se pretende lo mismo y para eso son los acuerdos y las reuniones.