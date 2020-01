Instruye AMLO a Segob no insistir en obtener datos biométricos al INE

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que dio instrucciones a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de no insistir en solicitar al Instituto Nacional Electoral los datos biométricos de los ciudadanos.

“Como no fue atendida la solicitud por el INE le di instrucciones a la secretaria de Gobernación que no insistiera, que no nos metamos en eso, que no demos motivo para que se vaya a pensar que tanto interés de controlar como en las dictaduras la situación de cada ciudadano”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Al asegurar que no se trata de un tema prioritario, el mandatario fue cuestionado de que ese asunto se encontraba en el Plan Nacional de Desarrollo, a lo que respondió:

“En otro tiempo, la política es tiempo, ya cuando se serenen y la gente esté informada de que se trata todo eso de tener una identificaron única, genera muchas sospechas, inquietudes, no queremos eso, o hacerlo en su momento cuando se pueda no es prioritario”.

Prioridades de la ‘4T’

En tanto, López Obrador dijo que la prioridad actual de su gobierno es elevar a rango constitucional las pensiones para adultos mayores y de niñas y niños con discapacidad; además de las becas.

“Que sea obligatorio, el que se apoye a los estudiantes pobres con becas y que se cuente siempre con presupuesto para estos programas, eso es lo que me importa”, acotó.

En esta línea, aseguró estar convencido de atender las causas para lograr una sociedad mejor: “Como el tema de inseguridad y violencia, si atendemos las causas vamos a poder lograr una sociedad mejor, si no hay trabajo, si el salario no alcanza, si se abandona al campo, a los jóvenes, si continúa la desintegración familiar, si sigue imperando la corrupción, es pecho a tierra, por eso me importa mucho el que haya bienestar. La paz y tranquilidad son frutos de la justicia”, añadió.

Indicó que también es importante el que existe una buena Policía y una buena Guardia Nacional, que no haya impunidad ni corrupción, pero lo más importante es que haba bienestar material y bienestar del alma.

“Ese es el cambio, eso nos hace distintos, a quienes quisieran otra vez regresar a la política de la mano dura, del exterminio, las masacres, del mátalos en caliente, el uso de la fuerza, no se puede enfrentar la violencia con violencia, no se enfrenta el mal con el mal”, puntualizó.