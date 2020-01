No alentamos confrontación entre simpatizantes y Caminata por la Paz: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no alentó la confrontación que se presentó entre simpatizantes de la ‘4T’ e integrantes de la Caminata por la Paz, encabezada por Javier Sicilia y Adrián LeBarón.

“Acerca de la confrontación que hubo en el Zócalo -y afortunadamente no pasó a mayores- tiene que ver con las diferencias que existen, no corresponde a nosotros, no alentamos nosotros a eso”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

En tanto, externó su respeto a los que se manifiestan y aseguró que están en su derecho de ejercerlo, más cuando han sido víctimas de la violencia. “Hay que garantizarles todas las libertades y atenderlos con mucho respeto, se les debe atención especial, merecen atención especial”, acotó.

No obstante, reiteró que no recibió a representantes de dicha Caminata debido a su agenda y para evitar situaciones de conflicto.

“Yo había quedado en que no iba a poder recibirlos, expliqué los motivos, no sólo porque tenia mi recorrido como todos los fines de semana sino porque no quiero que se presenten situaciones de conflicto en las que yo tenga que estar directamente involucrado, pero sí se dio la instrucción de que fuesen atendidos, respetados”, indicó.

Conservadores ‘hipócritas’

López Obrador dijo que ofrecía disculpas, pero seguirá cuestionando a los corruptos de México. “Los conservadores corruptos son los responsables de la crisis de México y todos son muy hipócritas, esa es su doctrina, la hipocresía, se olvidan de lo que hicieron”, agregó.

Por ejemplo, dijo: “Hay organizaciones afines al conservadurismo que en el tema de la violencia no están demandando, exigiendo, una explicación cuando menos los gobiernos que tomaron la decisión de enfrentar la inseguridad con el uso de la fuerza, con el mátalos en caliente, esas organizaciones no están pidiendo que se investigue a fondo cómo el secretario de Seguridad Pública de Calderón estaba involucrado con la delincuencia, ese señor que está detenido en Nueva York, Garcia Luna”.

Y agregó: “Muy lamentablemente miles de desaparecidos padecieron de esa violencia estando de secretario de Seguridad Garcia Luna y, ¿no tuvo nada que ver? ¿y su jefe tampoco? Entonces ya basta , desde luego todo nuestro respeto a familiares de víctimas y ademas a opositores”.

Aseguró que estas organizaciones padecen amnesia y “ahora gritan como pregoneros cuando antes callaron como momias”.