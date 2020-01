UNAM exige a paristas devolver instalaciones tomadas

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) exigió a los paristas devolver las instalaciones de la Facultad de Filosofía y Letras, y los planteles 7 y 9 de la Escuela Nacional Preparatoria que mantienen tomadas.

El secretario general, Leonardo Lomelí Vanegas, afirmó que la situación que viven estos planteles llegó a un punto en el que se antepone "la cerrazón, la incomprensión y la intolerancia a la solución de demandas legítimas".

Estudiantes y encapuchados acuerdan una semana más de paro en Prepa 9 Una comisión de alumnos dialogó con los paristas después de un enfrentamiento en el que incluso de lanzaron petardos

Aseguró que a lo largo de varias semanas de diálogo las demandas de los pliegos petitorios se encuentran resueltas o en vías de solución mediante procesos que requerirán de un seguimiento.

Asimismo condenó lo sucedido este lunes en la Prepa 9, donde un grupo de estudiantes se enfrentó a los escapuchados que mantienen cerrado el plantel, tras lo cual se acordó continuar con el paro una semana más.

Estos acontecimientos "son la expresión del hartazgo de alumnos, maestros y padres de familia por un paro que se ha prolongado a pesar de que la Universidad ya ha respondido favorablemente todos los puntos del pliego petitorio y de que la comunidad de ese plantel se ha expresado mayoritariamente por el regreso a clases", expresó.

Cabe mencionar que en el caso de la Prepa 9, las instalaciones continúan tomadas porque los encapuchados exigieron amnistía o una carta de no represalias por los daños causados dentro del plantel, demandas que la UNAM se ha negado a aceptar.

Demandas legítimas

Lomelí asegura que todas las demandas de orden administrativo han sido resueltas y las denuncias de violencia de género son atendidas e investigadas conforme marca la legislación de la universidad.

"Entendemos que las mujeres y los hombres que han sido violentadas y violentados no quieren esperar, pero también las y los exhortamos a comprender que no es posible avanzar si no se llevan a cabo los procedimientos legales correspondientes para la solución fundamentada de las demandas y denuncias presentadas", dijo.

Aseveró que solamente con los planteles abiertos y la participación comprometida de la comunidad será posible erradicar la violencia de género y otras conductas que vulneran la seguridad y la armonía de la comunidad.