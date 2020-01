Jorge Alcocer anuncia reunión con estados no adheridos al Insabi

El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, informó que sostendrá una reunión este 29 y 30 de enero con representantes de gobernadores de los estados que no se han adherido al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

En entrevista al salir de Palacio Nacional, donde se presentó el ‘Pulso de la Salud’, el funcionario dijo que la reunión será básicamente con representantes de gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN), quienes han rechazado firmar el acuerdo con el gobierno federal.

"Nosotros señalamos -sino sería fuera de la lógica- es mejor, y además es fortalecer todos los caminos, pero si no se logra en algunos de ellos, que sigan caminando", acotó.

Lo anterior, tras asegurar que los gobiernos estatales son libres de decidir si se adhieren o no al Instinto. “Es una solicitud que tarde o temprano verán que tiene bondades […] ya está la mayoría, pero los que están por definir (tienen) de aquí al fin de semana”, indicó.

En materia de salud, consideró que hay estados que ‘lo están haciendo bien’ y con ellos no hay problema. “Platico yo siempre con ellos”, refirió.

Estados que se han adherido y no al Insabi

Foto: Gobierno de México

Se resolverá caso del Instituto Nacional de Neurología

Por otra parte, sobre la situación del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía -el cual rechazó sumarse a la gratuidad en salud que propone el gobierno- consideró que pronto se va a resolver.

“Esto no es nuevo en el Instituto de Neurología, ha habido periodos difíciles, periodos en los cuales se dejaron abandonadas acciones y en forma muy puntual esto emerge cuando más se necesitaba profundizar, no de investigación sino de atención a los mexicanos a la gente que padece enfermedades muy especializadas. Esto ha sido progresivamente, no se le ha puesto la atención”, explicó.

Y agregó: “Si bien, tiene años en que ha habido estas diferencias, la investigación por ejemplo ahí tiene que ser con más solidez y, desde luego, también la atención médica que se está limitando, los que se atienden, en términos muy generales, se atienden bien, pero no se les da oportunidad a muchos. Y tenemos una deuda, en ese tema como en otros hospitales”.