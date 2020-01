Revela AMLO el diseño del ‘cachito’ para la rifa del avión presidencial

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló el diseño del ‘cachito’ de la rifa del avión presidencial, la cual podría llevarse a cabo el martes 5 de mayo del 2020.

En rueda de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario presentó el boleto, en el cual se lee: ‘Premio mayor. Avión presidencial. Es una cooperación para equipos médicos y hospitales donde se atiende de manera gratuita a la gente pobre’:

Foto: Gobierno de México.

Informó que está recibiendo mucha solidaridad en la idea de la rifa de la aeronave porque la gente quiere ayudar para abastecer a los hospitales públicos de México, mediante la compra de los seis millones de ‘cachitos’ que ofertaría la Lotería Nacional a un costo de 500 pesos cada uno.

“Serían cuatro millones para el sector privado, nos están ayudando mucho los empresarios, quieren participar y es muy probable que salga una convocatoria para que 100, 200 empresarios, más que nada empresas, participen, si son 100 y adquieren 40 mil ‘cachitos’ son 20 millones, dos mil millones de pesos”, explicó.

Planteó que los dos millones de 'cachitos' restantes podrían distribuirse a través de centros comerciales -por medio de promociones a los clientes- y también mediante los cerca de dos mil vendedores y agencias de la Lotería Nacional que ofertaría al público en general.

Con la venta de los boletos, López Obrador pretende obtener tres mil millones de pesos, de los cuales dos mil 500 se destinarían a la compra de equipo médico.

El ganador de la rifa obtendría un año de mantenimiento, operación y estacionamiento en Santa Lucía o en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

‘Rifa hará historia’

El mandatario mexicano consideró que la rifa del avión presidencial haría historia a nivel nacional y también mundial. “No tiene por qué tener un desenlace negativo, son varias cosas, ayuda mucho porque se empieza con el conocimiento, información, de cómo fue que se decidió comprar un avión así”, enfatizó.

Explicó que hasta el momento no hay respuesta de Estados Unidos para intercambiar el avión por equipo médico y, si esta semana no sale un comprador único o alguna otra oferta, la próxima semana se resolverá lo de la rifa.

En tanto, manifestó que su única preocupación es que ‘el dinero a veces echa a perder a las personas, es una tentación’ y su deseo es que ninguna persona caiga en ello:

“No quiero que se destruya ninguna familia porque eso vale más que lo material y no quiero cargar -así se los digo- con esa culpa porque soy responsable, parece un asunto menor, pero eso es lo único que me está deteniendo de cómo le hacemos para que el que se saque el premio no se desgracie, no afecte a su familia, que pueda el tener este bien, pero que lo aplique adecuadamente, que sea un bien para toda la familia”.

Además, dijo que también se están analizando las reglas para el ganador, con el fin de que no lo remate y lo venda a un precio menor que el avalúo de la ONU, que son 130 millones de dólares. “Antes de echar a andar la rifa, decir, estas son las condiciones y actuar con transparencia, con franqueza”, puntualizó.