Aunque nos cuquen, no nos vamos a enganchar: AMLO sobre dichos de Trump

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se va a pelear con el gobierno de Estados Unidos y aseguró que es buena la relación con su homólogo estadounidense Donald Trump, quien recientemente aseguró que México está pagando por el muro fronterizo.

“Nuestra relación con el gobierno de Estados Unidos es buena, no queremos pelearnos, miren, amor y paz y aunque nos cuquen, no nos vamos a enganchar”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Consideró que hay que tomar en cuenta que hay elecciones en Estados Unidos y es un tiempo especial, aunque reiteró que adversarios quisieran que se peleara con Donald Trump:

“Ellos quisieran ahora que nos peleáramos con el presidente Trump, no, no tenemos problemas de conciencia, nosotros gobernamos por mandato de pueblo no llegamos a la presidencia por un fraude electoral, tenemos legitimidad suficiente, tenemos principios y sabemos que debemos gobernar haciendo valer la Constitución […] somos un país libre y soberano”.

Y agregó: “Lo único que se tiene que tomar en cuenta es que hay elección en Estados Unidos, ya saben cómo son las elecciones en Estados Unidos, España, Francia, Guatemala, México; es lo que esta pasando”.

Migración ordenada, reitera

Acera del ingreso de migrantes a territorio nacional y de la forma de actuar de la Guardia Nacional, el presidente dijo que se les está dando opción de refugio y se está cumpliendo con la ley para que haya un registro porque eso requiere garantizar el orden.

Además, dijo que quienes están regresando a sus lugares de origen lo están haciendo de manera voluntaria mediante el retorno asistido, puesto que algunos fueron engañados de que iban a poder pasar por México hasta la frontera norte sin ningún problema y se les informó que eso no se iba a poder.

“Se les ofrecen opciones de refugio, trabajo y para ingresar, si quieres ingresar, necesitas registrarte, está resuelto el problema sin violencia, respetado derechos humanos, se les está dando atención, pero tenemos que tener control y ademas protegerlos”, enfatizó.

Indicó que aproximadamente mil migrantes -de la última caravana- han sido regresados a sus países en autobuses y aviones. Explicó que el flujo migratorio se ha reducido en un 70% desde que se implementó la estrategia.