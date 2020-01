‘Lamento mucho que me confundas’, responde AMLO a Denise Dresser

La periodista y politóloga, Denise Dresser, acudió este martes a rueda de prensa desde Palacio Nacional para cuestionar al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el asedio al analista Sergio Aguayo y a pedir que se comprometiera a no apoyar leyes que criminalicen a periodistas.

Dresser aseguró que se filtraron documentos de la Fiscalía General de la República donde se proponen reformas para seguir acosando a periodistas, a lo que el mandatario respondió:

“Lamento mucho que me confundas con los gobernantes anteriores. Para empezar, lo que dices no es cierto, no tengo nada que ver con la supuesta reforma, el fiscal general, en el caso de que sea cierto, es autónomo, creo que eso sí lo sabes, y ya no es el tiempo de antes, de la simulación, yo no estoy acostumbrado a tirar la piedra y esconder la mano, yo doy la cara”, acotó.

Aseguró que tiene diferencias con el conservadurismo y agregó: “Ahora que se pelean, en el caso por ejemplo de (Humberto) Moreira, del PRI, (Felipe) Calderón del PAN -nadamas voy a dar un dato que sí puedo probar- quien exonera a Moreira es Calderón”.

‘No se va a censurar a nadie’

Ante la insistencia de Denise Dresser sobre comprometerse a no perseguir a periodistas, el mandatario dijo:

“Sí, por convicción, claro que sí, pero además la facultad de presentar iniciativas de reforma corresponde al presidente, al titular del Ejecutivo y legisladores, nuestros adversarios que creen que somos iguales que los gobernantes de otros tiempos, hicieron un escandalo […] nosotros tenemos el compromiso de garantizar la libertad de expresión, la manifestación de ideas, el derecho a disentir, nosotros venimos de un movimiento donde enfrentamos el autoritarismo y denunciamos”, enfatizó.

En esta línea, la escritora aseguró que regresara a la ‘mañanera’ el 1 de febrero para conocer su postura en caso de que el fiscal Alejandro Gertz Manero presente reformas para criminalizar a periodistas.

“Eso no va a pasar porque no somos iguales, lo puedo garantizar y vamos a respetar siempre el derecho a la libre manifestación de las ideas y no se va a censurar a nadie, no lo hemos hecho a diferencia de los conservadores, nosotros tenemos ideales, principios y sobre todo nos importa mucho el aplicar el principio que la política es un imperativo ético, nos importa mucho la moral”, le respondió López Obrador.

En tanto, reiteró que la doctrina de los conservadores es la hipocresía. “Hay quienes por falta de información nos confunden y hay quienes porque tienen posturas distintas a las nuestras inventan, difaman con la máxima del ampa del periodista de que la calumnia cuando no mancha tizna”, puntualizó.