Coronavirus altera paridad del dólar con otras monedas; no con el peso: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no debe haber alarmas por el coronavirus; sin embargo señaló que, debido a las inquietudes e incertidumbres, está alterando la paridad del dólar con relación a las monedas del mundo, aunque no con el peso.

Doctora rompe en un llanto desgarrador en China por aumento de casos del coronavirus El sobrecargo de las tareas en el personal médico y las medidas de aislamiento, produjo el colapso en una doctora que entró en una crisis de nervios en Wuhan

“Altera la paridad del dólar con relación a las monedas del mundo, está generando cierta inquietud, cierta incertidumbre”, acotó.

No obstante, explicó que, lo anterior, no es el caso de México porque el peso sigue resistiendo:

“En el caso de México afortunadamente seguimos abajo de 19 pesos por dólar. Nuestro peso está resistiendo bien, pero vamos a seguir atendiendo este asunto”, puntualizó.

‘No es tan dañino’

aseguró que no debe haber alarmas por el coronavirus en México, pues además de que no se ha confirmado ningún caso en territorio nacional, se piensa que no es tan dañino.

“No debe de haber alarmas, se piensa que no es tan dañino, tan fatal, ese virus, llamado coronavirus; sin embargo inquieta”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Además, para dar tranquilidad a la población mexicana, ofreció un mensaje y confirmó que no hay ningún caso de coronavirus en el país:

“Decirle a los mexicanos que el informe que tengo es que no hay ningún caso en México, esto no quiere decir que no se presente, ya los médicos lo han explicado, pero que nosotros no tenemos ningún caso hasta ahora”.

Asimismo, aseguró que el gobierno de México ya le está dando seguimiento ‘permanentemente’ a este virus y todos los días la Secretaría de Salud informa a los nueve de la noche la actualización de la información sobre la enfermedad.