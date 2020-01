Gobernadores del PAN sin Insabi tendrán que garantizar gratuidad: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que los gobernadores que no se adhieran al Instituto de Salud para el Bienestar tendrán que garantizar gratuidad en atención médica y medicamentos, tal como lo dicta la Constitución.

Al ser cuestionado en rueda de prensa sobre la postura de los gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN) que reiteraron su rechazo a firmar el acuerdo con el gobierno federal, el mandatario respondió:

“Si ellos no aceptan adherirse no hay problema van a estar recibiendo sus recursos que les corresponden de conformidad con la ley de coordinación fiscal, no se les va a quitar, nada más que se tienen que hacer responsables de que se de servicio a la población abierta, que no se cobre, que no haya cuotas de recuperación y aceptar que, de acuerdo a la Constitución, la salud es un derecho no es un privilegio”.

En esta línea, refirió que los conservadores estaban inclinados a la privatización y siempre apostaron por cobrar la educación y la salud, por ello hay resistencias.

“Hay vendedores de medicamentos que no quieren que haya este sistema de compra consolidada, quieren seguirle vendiendo a cada uno de los estados porque además se conoce que les deben favores”, detalló.

‘Es voluntario’

López Obrador reiteró que la adhesión al Insabi es voluntaria; sin embargo, defendió la creación de este Instituto y las diferencia que habría en materia de salud:

“Va a haber más organización, más cooperación, compra consolidada. Hay laboratorios, por ejemplo, que tienen negocios con algunos gobiernos estatales, el sumarse significa que hay que comprar medicamentos todos en conjunto pero ya lo vamos a ver porque ya no se puede ocultar nada”.

Y agregó: “Consideramos que si se da la unidad y se establece la gratuidad en la atención médica va a ser un avance y esto se puede lograr acabando con la corrupción en la compra de medicamentos y todos los servicios que prestaban las vamos a eliminar, las subrogaciones que se saben había en el ISSSTE, en el Seguro Popular, en todo”.

Por otra parte, pidió esperar a que finalice este viernes -fecha limite para firmar el acuerdo al Insabi- para ver cuántos aceptaron la propuesta del gobierno federal.