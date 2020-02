Cuatro millones de ‘cachitos’ para la rifa del avión serían para empresarios

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la próxima semana se reunirá con el sector privado con el fin de invitarlos a que ayuden a colocar cuatro millones de ‘cachitos’ para la rifa del avión presidencial entre sus colaboradores.

“Voy a tener una reunión con empresarios, la semana próxima para invitarlos a que se les haga el planteamiento definitivo en eso de que se va rifar para que ayuden a colocar cuatro millones de ‘cachitos’. A todos vamos a invitarlos, a todos: es todo voluntario”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Los dos millones restantes, dijo el mandatario, se ofertarán a la población en general por medio de billeteros de la Lotería Nacional, quienes ganarían un porcentaje por venta.

En total, reiteró, con los seis millones de ‘cachitos’, se obtendrían tres mil millones de pesos que se destinarían a la compra de equipo médico para hospitales públicos.

Analizan condiciones de rifa

Acerca del ganador de la rifa del avión presidencial, el mandatario dijo que aún se analizan las condiciones en las que se otorgaría el premio de la Lotería Nacional.

“En mi caso la principal preocupación es el comportamiento de la persona que se saque un avión, no tengo propósitos paternalistas, pero no me gustaría que alguien de repente reciba tanto dinero y destruya su vida o la de su familia y tengamos que cargar con eso; porque el dinero es la mamá y papá del diablo”, enfatizó.

En esa línea, dijo que se está pensando en crear un fideicomiso para que quien se saque la Lotería pueda tener el dinero en un determinado tiempo.

Además, se plantea que, en el caso de que el ganador quiera vender el avión, lo haga a partir del avalúo de la ONU, que son 130 millones de dólares, a lo mejor con una ‘rebaja, pero no muy grande.

Otra de las posibilidades es que no sea sólo un premio, es decir, que no sea una sola persona la que se gane el avión, sino 100 o mil beneficiados y se distribuya el recurso entre ellos.

Acerca del estacionamiento de la aeronave, recordó que está garantizado que sea en Santa Lucía, en el actual aeropuerto de la Ciudad de México o en el de Toluca y el mantenimiento también se garantizará por un año con la Fuerza Aérea.

Por otra parte, acerca de la deuda que se tiene con Banobras por la liquidación presidencial, explicó que sería Hacienda la encargada de saldar el monto, con los ahorros que ha tenido por austeridad y evitar la corrupción.