PRD presentará iniciativa para modificar topes en pensiones

El PRD en la Cámara de Diputados adelantó que este miércoles presentará una iniciativa para establecer con claridad el tema de las pensiones de quienes optaron por el esquema pensionario de la Ley del Seguro Social vigente de 1973 (Ley 73), luego de la resolución de la SCJN que pone un tope de 10 salarios mínimos.

La coordinadora, Verónica Juárez precisó que esta medida afectaría a 9.1 millones de asegurados, pues mediante tres resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): Tesis 2a./J.85/2010, Tesis: 2a./J. 8/2016 y Tesis: 2a./J. 164/2019, el máximo tribunal resolvió que el tope de las pensiones del seguro de invalidez, vejez, cesantía y muerte (IVCM) de la Ley 73, redujo de 25 a 10 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (SMGVDF).

De ‘ultraderecha’ reducir las pensiones del IMSS: experto La SCJN redujo de 25 a 10 los salarios mínimos para los trabajadores del régimen de 1973 que decidan jubilarse por esta opción

Juárez Piña, recordó que en 2016, la Dirección General del Seguro Social se pronunció por no aplicar el criterio que en este sentido ya había tomado la Corte y siguió pagando las pensiones de la Ley 73 sobre la base de un tope de cotizaciones de 25 veces el SMGVDF (Comunicado 063/2016 ).

Con la resolución del viernes 24 de enero de 2020, dijo Juárez Piña, quedó claro que la posición de la Dirección del IMSS ha cambiado, pues decidió volver a litigar contra los pensionados que solicitaron la aplicación del tope máximo de pensión de hasta 25 salarios mínimos.

“Las jurisprudencias están vigentes y son obligatorias para el Poder Judicial en el caso de los juicios que se lleguen a emprender. Además, la decisión de bajar el tope de pensión no es una disposición de ley. Hoy vemos que el nuevo gobierno busca extraer recursos de donde sea y ahora los sacrificados van a ser los pensionados bajo el régimen de la Ley 73”, añadió.

Aclara la SCJN que su resolución no altera régimen de pensiones A través de un comunicado el máximo tribunal del justicia del país aclaró el tema sobre la contra tesis que dio a conocer a finales de enero

“Más allá de que el director del Seguro Social, Zoe Robledo, haya declarado que la jurisprudencia no obliga al IMSS, que se va a respetar el esquema de transición de los trabajadores que cotizaron 25 salarios mínimos y que se seguirá calculando tomando como base 25 salarios mínimos; lo cierto es que como en 2016, la decisión depende de la dirección en turno y por esa razón se requiere precisar esto en ley”, sostuvo Juárez Piña, quien recordó que su partido desde 2010 ha pugnado por esta reforma.

“Con esta resolución de la Corte, se hace imperante que el Congreso llene esta laguna legal, restablezca la equidad entre aportaciones y beneficios para los asegurados al momento de pensionarse y no sacrifique los derechos adquiridos de los trabajadores que cotizan al Seguro Social”, consideró la líder parlamentaria del PRD.

“No es castigando a los pensionados como se va a resolver el gobierno su incapacidad recaudatoria; no es sacrificando derechos adquiridos como el gobierno va a extraer los recursos que necesita para cumplir promesas de una campaña que parece no tener fin; los trabajadores no tienen por qué empeñar su futuro y seguir condenados a una vejez de abandono y miseria. Aspirar a pensiones remunerativas no es un lujo, es la garantía de un futuro más justo y digno”, concluyó.