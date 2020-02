Nada a 'medias tintas': AMLO a gobernadores del PAN sin Insabi

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que los gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN) propusieron acuerdos parciales en materia de salud para adherirse al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), algo que fue rechazado.

En cinco estados no estará garantizada la gratuidad en salud: López-Gatell En total, 23 estados aceptaron la propuesta del Insabi y nueve rechazaron, de los cuales sólo en cuatro existe el esquema IMSS-Bienestar.

“Ellos plantean que pueda haber acuerdos parciales nosotros sostenemos que esto llevaría a que no haya una autoridad responsable, o sea, que no se sepa quién está cumpliendo y quién no está cumpliendo. No son buenas las medias tintas, la indefinición”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Indicó que los gobernadores planteaban que continuaran las compras consolidadas, pero eso podría alentar a decir que la federación no envía medicamentos. “Entonces dijimos: No, o es completo, integral o no, sin cancelar la posibilidad que después se logre el acuerdo”, agregó.

En tanto, aseguró que la mayoría de los estados aceptaron que el acuerdo fuera integral para dejar todas las facultades al gobierno federal. “Si está mal el servicio, si se cobra las consultas, los tratamientos es responsabilidad del gobierno federal”, explicó.

Ciudadanos calificarán sistema de salud

Acerca de la diferencia al estar y no adherido al Insabi, el mandatario dijo que se va a demostrar por la calidad del servicio y la entrega de medicamentos gratuitos.

“Los ciudadanos van a calificar […] está bien la competencia, además eso es parte de la democracia, o sea, no debemos alarmarnos por eso”, subrayó.

Además, aseguró mantener una postura de respeto ante los gobernadores que rechazaron el acuerdo y garantizó que se les van a entregar los recursos que por ley se les deben de otorgar en materia de salud.

“Le instruí ayer mismo a la subsecretaria de Egresos y al director del Insabi que, de acuerdo a lo que históricamente se les ha entregado a los estados, se defina cuánto le va a corresponder este año a cada estado y se transfieran los recursos”, puntualizó.

En esta línea, dijo que se les entregará el recurso sin ninguna condición y ellos se harán responsables de que se cumpla el derecho a la salud en sus estados.