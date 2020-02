Siento que hay ‘mano negra’ en paros de la UNAM: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a que exista diálogo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para llegar a un acuerdo y evitar los paros en planteles, aunque consideró que hay alguien que está convocando a la violencia con el fin de provocar al gobierno.

“Yo espero que los universitarios, en este caso los alumnos, maestros, investigadores, académicos y directivos de la UNAM lleguen a un acuerdo, haya diálogo, que se escuchen los planteamientos que se tengan y que se busque la solución al problema, pero siento y -lo voy a decir- que hay mano negra, es lo que hay que ver”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Y agregó: “Siempre hay quienes mueven la cuna y hay que lamparearlos para que no anden ahí en los sótanos, pero ojalá se resuelvan las cosas, si hay demandas que se planten soluciones, diálogo con compromiso, que no estén pensando los que provocan que nosotros vamos a caer en la trampa de la violencia, no nos vamos a enganchar en eso, nada por la fuerza”.

Además, dijo estar informado del paro total al que se estaba convocando, pero aseguró que no se sabe quién está detrás de ello:

“En cualquier movimiento tiene que haber democracia por qué no preguntar a alumnos, maestros, por qué una minoría se va a imponer, eso también es autoritarismo, conservadurismo, que no nos vengan con el cuento de que son radicales, de izquierda, quienes imponen. Además, nada de capuchas, con todo respeto, por qué taparse la cara, un luchador social tiene que dar la cara y no apostar a la violencia”.

‘No hay esfera de violencia’

El mandatario aseguró que, actualmente, no hay condiciones para llevar a cabo un movimiento que paralice la universidad. “No es la situación del 68, del autoritarismo que prevalecía”, subrayó.

Refirió que se están viviendo tiempos de libertad, justicia, tolerancia y búsqueda de la paz. “Son tiempos nuevos porque no hay autoritarismo, no hay corrupción, se atiende a la gente pobre, humilde, se lucha por la igualdad, se respeta la diversidad, la pluralidad en pensamiento, género, la libertad religiosa, libertad de prensa, no hay censura, son otros tiempos”, acotó.

Desde luego, aseguró que hay grupos inconformes, pero dijo se tiene que dialogar para evitar que haya paros injustificados y manipulación política.

“No hay una esfera que permita que un movimiento sin causa pare o impida el funcionamiento de la UNAM. Desde luego, hay grupos inconformes y hay que atenderlos, hay que dialogar, pero no es un movimiento colectivo, mayoritario. Nosotros vamos a ser respetuosos de la autonomía de la universidad, pero si estamos pendientes y se debe de evitar el que haya paros injustificados y que no haya manipulación política”, puntualizó.