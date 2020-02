Nadie puede decir que ya cumplió requisitos para partido político: INE

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova advirtió que, hasta el momento, nadie puede asegurar que ya cumplió con los requisitos para conformarse como un nuevo partido político.

"Hoy nadie, nadie puede decir que ya obtuvo o que ya cumplió los requisitos para convertirse en partido político", apuntó previo a la sesión extraordinaria del Consejo General.

Explicó que en redes sociales ha visto mucho esta información que, dijo, es falsa: "Y lo digo con todas las letras, cuidado, noticias falsas, no es cierto".

Explicó que será en junio cuando concluya el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos para conformarse como nueva expresión política, pues se trata de todo un proceso detallado.

"Nadie, porque ni siquiera los requisitos formales de los que estamos nosotros periódicamente avisando. Es decir, el número de afiliados y el número de asambleas realizadas; sea distritales, sea estatales, nadie puede decir que esas ya son definitivas. Ustedes lo pueden ver en nuestra página de Internet y les pido que nos ayuden en este trabajo de pedagogía pública y subrayen cuando informen sobre este tema el carácter provisional de esa información, provisional", precisó.

Por lo que advirtió que las asambleas que se realizaron y que hoy, preliminarmente, provisionalmente, han cumplido con el quórum, pueden dejar de tenerlo cuando el INE haga su revisión, pues el INE va a hacer los cruces de las afiliaciones que se han realizado por parte de estas agrupaciones que buscan convertirse en partidos políticos, junto con, o también con las de los partidos políticos que tienen registro.

"Acuérdense que en México está prohibida la doble afiliación, existe el derecho de libre afiliación; está prohibida la doble. Está prohibida la doble afiliación. Si alguien participa en una asamblea, por poner un ejemplo, y después participó en la asamblea de otra organización, la que vale es la segunda, no la primera. Y la primera, si ésta baja, implica que no tenga quórum, no va a ser válida para efectos de registro", finalizó.