'Yo creo que no va a afectar': AMLO ante la eliminación de 'puentes'

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que no espera afectaciones por la eliminación de los "puentes" o fines de semana largos, pues se está trabajando para mejorar el turismo en México; además de que "nos afecta más" olvidar el pasado. Esto, tras haber informado que propondrá una reforma para eliminar los fines de semana largos de febrero, marzo y noviembre.

Durante su conferencia de prensa matutina, el primer mandatario indicó que "nunca había habido tanta oposición en las redes, las benditas redes sociales" ante una propuesta, como lo fue la de eliminar los fines de semana largos.

"[El objetivo] es que tengamos el festejo el día de la fecha histórica de que se trate. Eso es básicamente. Y no son muchos días. Lo hacemos porque necesitamos fortalecer nuestra memoria histórica. Les dije ayer -y además convoco a todos- a que se haga una encuesta (una consulta) con niños de secundaria, de primero hasta de segundo: '¿Qué pasó? ¿Por qué no hubo clases el viernes y el lunes?' No saben", señaló.

Además, indicó que "olvidar la historia" es parte del pensamiento conservador o neoliberal. "Estamos hablando de la conmemoración de la Promulgación de Nuestra Constitución que, para muchos puede no significar nada. Esa Constitución, aún reformada y corregida en su espíritu en su letra, no respetada en su espíritu y en su letra, es producto de un movimiento social importantísimo. Es la Constitución que nos permitió la Justicia que no había, la jornada de ocho horas, el salario mínimo, el derecho de los trabajadores a asociarse, el derecho de los campesinos a la tierra, los derechos humanos, la libertad de expresión, el derecho a la educación, la recuperación del petróleo. ¿Cómo no vamos a saber eso? ¿Cómo va a ser un puente? No. No podemos olvidarnos del pasado. Eso es la parte del pensamiento conservador, neoliberal, el fin de la historia".

Aceptó que la propuesta de reforma ha causado molestias. "Se habla del sector turístico. Pues sí, pero estamos haciendo muchas cosas para que no deje de haber turismo. Está creciendo el turismo. ¿Qué hacemos, para que haya crecimiento? Estamos limpiando las playas del Caribe, que no haya sargazo. Lo resolvimos. Vamos a construir el Tren Maya. Estamos trabajando para que haya seguridad en las carreteras, para que se mejore la situación de inseguridad, de violencia. Y yo creo que no va a afectar, al contrario, nos afecta si olvidamos nuestro pasado".