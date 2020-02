Justas, las demandas de mujeres en la UNAM: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que las protestas de las mujeres en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) son justas, pero hay grupos que utilizan esa causa para cometer actos violentos.

Siento que hay ‘mano negra’ en paros de la UNAM: AMLO Consideró que hay alguien que está convocando a la violencia con el fin de provocar al gobierno, pero aseguró que no se va a ‘enganchar’.

“En el caso de la UNAM, yo siento que son justas las demandas de las mujeres que quieren más protección, más apoyo, ser tomadas en cuenta para que no haya violaciones, estos agravios deleznables. Eso no tiene discusión, es una causa justa; sin embargo, hay grupos que utilizan esa causa, que sinceramente no están por eso, están porque quieren generar conflicto, son grupos conservadores, aunque se digan de izquierda”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Refirió que los conservadores están también en esos grupos porque apostaron durante mucho tiempo a mantener el conflicto y administrarlo.

“No voy a dejar aquí de decir que esos grupos llamaban a no votar, porque no querían que se transformara el país”, acotó.

‘No conviene paro en la UNAM’

López Obrador dijo esperar que las autoridades de la UNAM resuelvan pronto las cosas porque o conviene a quienes defienden la educación pública:

“Ojalá y en la UNAM se resuelvan las cosas, no conviene a quienes defendemos la educación pública, el derecho a la educación, que se produzca un paro en la UNAM como los que hubo, que afectaron muchísimo. Ahora en la UNAM está considerada como de las mejores universidades del mundo. ¿Qué quieren?, ¿pegarle a la educación pública?”.

Además, volvió a cuestionar el hecho de que quienes se manifiestan y promueven actos vandálicos utilizan capuchas.

“No hay que dejarse sorprender con movimientos que aparentemente sí son de rebeldía, pero bueno ¿cuál es la causa?, ¿y quiénes promueven esto?, ¿por qué la capucha?, ¿por qué no dar la cara?”, dijo.

Y agregó: “Entonces, distinguir las causas justas, atenderlas. Con todo respeto, porque se trata de una institución autónoma, las autoridades universitarias tienen que mantener el diálogo, seguir llamando al diálogo, llegar a acuerdos, no cansarnos de dialogar y que los estudiantes -que son la levadura en todos los movimientos, además rebeldes e inteligentes, mujeres y hombres- sepan discernir entre lo que es una causa justa y lo que es un proceso de manipulación”.