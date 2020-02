Con el coronavirus no cometeremos los errores 'de antes': López Obrador

En México no existen casos de coronavirus y no se detendrán actividades como ocurrió con la pandemia de influenza de 2009, informó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Cuestionado sobre la relación entre México y emergencia mundial por coronavirus, el mandatario federal indicó que "No tenemos casos, afortunadamente no ha habido estos casos".

"Estamos actuando con mucha responsabilidad. No vamos a cometer el error que se cometió en el gobierno de… ¿Se acuerdan que nos pusieron a todos [se tapa la nariz simulando un cubrebocas ]… no podíamos hablar y bueno, esto no".

Añadió que "La fortaleza del virus y lo peligroso que es, está demostrado que no va acorde con todo lo que se ha manejado mundialmente" y que "por eso, nosotros informamos técnicamente sobre esto. Estamos informando diario".

Al respecto, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que el Gobierno de México cuenta con un micrositio especializado en informar sobre la emergencia mundial por coronavirus y su relación con el país. "Se actualiza todos los días a las 9 de la noche, véanlo por favor. "

Añadió que en México "hemos tenido 11 casos sospechosos, pero todos han sido descartados. Hoy por la tarde informaremos de otro, serán 12, pero todos han sido será descartados".

Además, añadió que México fue "el primer país de todo el continente" en poner una prueba diagnóstica especializada en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) "Cuatro días después fue sincronizada con Estados Unidos y Canadá, usando los protocolos de la OMS"

Importante descentralizar protocolos

López-Gatell indicó que "está perfectamente programado" que los 31 laboratorios estatales de Salud Pública del país van a tener esta prueba. "Los institutos nacionales de salud la van a tener, empezando por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán", señaló López-Gatell.

Además, los hospitales de tercer nivel de Seguridad Social, van a tener esta prueba. "En el IMSS, el Centro Médico Nacional Siglo XXI y la Raza serán los principales candidatos".

"Estaremos informando, como dice el presidente. A mí, que me tocó vivir desde el ámbito técnico la pandemia de influenza de 2009, les puedo decir que es una gran fortuna tener un líder nacional, un presidente, que respeta el ámbito técnico y no sólo respeta, estimula la transparencia y la veracidad. La mesura para hablar con base en los datos técnicos. La información pública la vamos a hacer de conocimiento en tiempo real como la hemos estado haciendo desde el inicio y siempre hablando con la verdad", finalizó.