‘Hay un pacto de silencio en caso Ayotzinapa’, acusa AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió hablar a los que participaron en la desaparición de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, porque hasta ahora nadie ha querido dar información, pese a que su gobierno ofrece protección.

Ofrecen recompensa de 1.5 y 10 mdp por información sobre caso Ayotzinapa El Gobierno de AMLO ofrece 1.5 mdp por información del paradero de los normalistas y 10 mdp por información sobre uno de los principales “perpetradores”.

“Le estamos pidiendo a quienes participaron en hechos que hablen porque hay como un pacto de silencio, no puede ser que no sepamos lo que sucedió si participaron más de 100 personas y estamos ofreciendo a quien nos informe protección, amnistía, recompensa porque se trata de un asunto de Estado”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Afirmó que, para este caso, se necesitan sumar esfuerzos y voluntades para aclarar lo que pasó porque es una prioridad de su gobierno.

“Todavía tengo presente lo que dijo la candidata, en ese entonces, del partido demócrata de Estados Unidos, la señora Clinton, en el tiempo en que estaba el anterior gobierno declaró que si ella actuara como presidenta de México no descansaría hasta encontrar a los jóvenes, a mi me dolió mucho eso porque es una vergüenza que del extranjero hagan esa observación, den ese punto de vista y que tengan razón; no se puede descansar si no se ha aclarado Ayotziapa”, acotó.

Y agregó: “Vamos a seguir la investigación con todos los elementos, con todos los medios que tiene el Estado mexicano, es un asunto de Estado aclarar lo que sucedió y actuar”.

FGR y SCJN se sumarán al caso

López Obrador informó que instruyó a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dedicar tiempo completo para atender el asunto, conocer la verdad y castigar a los responsables. Además, dijo que solicitó lo mismo -con respeto a su autonomía- a la Fiscalía General de la República y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Les envié hace unos días una carta a los dos (FGR y SCJN), después de una reunión con los padres y madres de los jóvenes de Ayotzinapa […] y vamos a trabajar de manera conjunta la Fiscalía y el Poder Judicial”, aseveró.

En esta línea, aseguró que el fiscal general, Alejandro Gertz Manero ya aceptó sumarse al caso y también el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar.

“Ya me respondió por escrito el fiscal que acepta y lo mismo el presidente de la Corte, él no por escrito, pero siempre ha estado apoyando y seguramente en el transcurso de estos días va a expresar su apoyo y vamos a trabajar juntos”, puntualizó.