Se enojaron los de Panteón Rococó por la rifa del avión: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo respetar la opinión de los integrantes de la banda mexicana, Panteón Rococó, acerca de la rifa del avión presidencial, pero aseguró que el sorteo se llevará a cabo para beneficio del pueblo de México.

“Estaba leyendo que se enojaron los de Panteón Rococó que, porque se va a rifar el avión, o sea me salieron muy formales dicen que eso no es serio, que no es una política seria, pero yo los respeto mucho no”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

En tanto, afirmó que la rifa se llevará a cabo y este miércoles se va a reunir con empresarios para proponerles que participen en la compra de ‘cachitos’ para el sorteo.

“Lo importante es que se va a rifar el avión y pedir a todos que ayuden para tener fondos y comprar equipos para hospitales. Hoy vamos a tener ya la reunión, es una cena con empresarios, están confirmando su asistencia muchos y yo mañana les voy a informar cuántos compromisos de venta vamos a tener de distribución de boletos para el avión”, sostuvo.

En esta línea, afirmó que “los empresarios siempre han ayudado porque tienen dimensión social y están en disposición de ayudar al gobierno”.

La intención de AMLO es que el sector privado adquiera cuatro millones de boletos de la Lotería Nacional –de los seis millones disponibles- para colocarlos entre sus colaboradores y así apoyar en el sorteo.

Crítica de Panteón Rococó

En una entrevista con Sin Embargo, la agrupación de ska, Panteón Rococó, habló acerca de la política actual en México.

El vocalista de la banda, Dr. Shenka, declaró que hay cosas que no les gustaban como el Tren Maya o la venta de cachitos de Lotería para el avión presidencial, algo que calificó como ‘desconcertante’. “A mí me da miedo que esa política este en nuestro país”, afirmó.

Además, Shenka sostuvo que después de muchos años siguen las marchas en la Ciudad de México porque “las cosas no marchan como deberían marchar”.