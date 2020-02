Empresarios firman compromisos por mil 500 mdp para rifa del avión

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en la reunión que tuvo con el sector privado, resultaron compromisos por mil 500 millones de pesos para la compra de ‘cachitos’ de la Lotería Nacional, con propósito de la rifa del valor equivalente del avión presidencial.

“Lo entendieron muy bien los empresarios, tan me entendieron que obtuvimos compromisos de dispersión para la compra de boletos por la mitad de los tres mil millones que estamos pensando obtener (de la rifa), es decir, hubieron compromisos por mil 500 millones de pesos”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Indicó que se trata de casi la mitad de los boletos que distribuirá la Lotería, que son en total seis millones y, a finales de este mes, se distribuirán los ‘cachitos’ restantes a la población en general.

En tanto, adelantó la intención de un empresario para entregar sus boletos a comunidades indígenas, aunque rechazó revelar su nombre. Otros, dijo los distribuirán entres sus empresas, sus comercios y sus trabajadores.

Asimismo, agradeció al sector privado por apoyar la rifa que pretende el Gobierno federal y confirmó que la hoja compromiso que circuló en redes es oficial. “Aquí las cosas se saben antes de que sucedan”, sostuvo.

Foto: Especial

‘Compra de boletos no es obligatoria’

López Obrador aclaró que la compra de boletos es opcional y no obligatoria y en la reunión con empresarios insistió en que no se sintieran mal si no participaban, pues es una decisión libre.

“Un reconocimiento muy especial, primero por que asistieron, tomaron en cuenta la invitación, no hubo desaires, los convocamos y participaron y se les hizo una exposición del porqué se toma la decisión de rifar ella avión presidencial o la cantidad de dinero que significa el avión, el valor de avión”, refirió.

Explicó que en la cena con el sector privado también explicó qué se va a hacer con lo que se obtenga de la rifa.

“Se van a comprar equipos médicos para hospitales y ellos estuvieron totalmente de acuerdo, fuimos al fondo sin querer insistir mucho en el porqué se compró el avión sino partiendo de que son otros tiempos, se habló de que los servidores públicos tenemos que actuar con austeridad, vivir en la justa medianía como lo proponía Juárez”, puntualizó.

En esta línea, aseguró que los empresarios pueden hacer lo que quieran con su dinero porque son negocios privados y no públicos.