Hay protocolos contra el coronavirus, pero no es asunto grave: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, en México, existen los protocolos adecuados para enfrentar el coronavirus originado en China; sin embargo, dijo que no se han aplicado porque no es un asunto grave.

Donald Trump aseguró que el calor "mata el coronavirus" "Mucha gente piensa que desaparecerá en abril a medida que entra el calor", afirmó.

“Sí existen protocolos, pero se considera que no es un asunto grave, para decirlo así, no quiere decir que se omita, que no interese, pero es muchísima la difusión mundial, muchísima”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Al ser cuestionado sobre si la ausencia del protocolo en algunos hospitales públicos era para no generar pánico, el mandatario respondió:

“No, es para ser objetivos, para no exagerar la nota, no llegar a lo que hicieron en una ocasión, ¿se acuerdan cómo nos tenían con tapabocas?”.

Entonces, aseguró, todo se va a llevar a cabo con apego a la técnica y a la ciencia y siempre con seriedad.

Falta información

López Obrador reconoció que no existe información suficiente y por eso la desinformación, pero se comprometió a seguir comunicando al respecto.

“No hay información suficiente -yo tengo manera de saberlo- o predomina la desinformación, tengo mis sistemas de información, no de espionaje, de información”, acotó.

En esta línea dio a conocer una anécdota de un joven que le dijo que su maestro de Biología le había dicho que el coronavirus era gravísimo y que en México no se estaba haciendo nada, además de que, por ejemplo, los mexicanos que regresaron de China no fueron atendidos adecuadamente.

“Yo tuve que explicarle al alumno lo que se está haciendo, lo que significa la enfermedad, el impacto que tiene, la peligrosidad; me llevó tiempo y no quedó tan convencido”, añadió.

Por lo anterior, afirmó que se seguirá emitiendo todos los días el boletín científico por la Secretaría de Salud y será la misma dependencia quien informe permanentemente.