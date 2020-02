Segob investigará filtración de imágenes de Ingrid Escamilla: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Secretaría de Gobernación (Segob) investigará el origen de la filtración de imágenes de Ingrid Escamilla, joven de 25 años que fue asesinada el pasado domingo en la alcaldía de Gustavo A. Madero.

“Gobernación va a investigar quién es el responsable […] el que hizo eso si fue un servidor público será castigado, si es delito que se castigue sea quien sea”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

En tanto, indicó que, si ya existe una denuncia, ahora lo que procede es exigir que se lleve a cabo la consignación. “Lo tiene que hacer la Secretaría de Gobernación y en algunos casos no son los medios, la costumbre era que filtraban fotos del mismo gobierno”, sostuvo.

Y agregó: “Si se cometió un error y si fue más que un error se tiene que castigar, ya no hay impunidad para nadie, no es de que este es mi amigo, mi compañero, es el hijo de quien viene luchando con nosotros desde hace 40 años, es nuestro conocido, es gente allegada, es de nuestro partido, no, ya se acabó, sea quien sea”.

‘Feminicidios son inaceptables’

López Obrador afirmó estar en contra de los feminicidios, algo que está enfrentando su gobierno con todos los medios: “Por convicciones, principios, estoy en contra del feminicidio, es inaceptable, aborrecible, es algo que no se puede permitir y que tenemos nosotros que enfrentar con todos los medios, con toda la fuerza y las formas que tiene el gobierno para evitarlo y que se castigue de manera severa”.

Además, dijo que su planteamiento es que no se haga ninguna modificación para reducir penas ni cambiar los tipos causales.

“Fue mi planteamiento cuando se propuso la reforma, que no estaba planteada para tolerar el feminicidio, al contrario, para enfrentarlo con más decisión y mejor, pero como se malinterpretó mi opinión fue no nos metamos en eso, que se castigue, hay que pronunciarse para evitar el feminicidio y vamos a informar lo que se está haciendo; todos los días trabajamos para eso”, acotó.

En esta línea, se comprometió a invitar a rueda de prensa a los responsables de atender esta demanda.: “Que vengan aquí e informen. Estamos constantemente atendiendo todo lo que tiene que ver con la paz, la tranquilidad y garantizar los derechos humanos”.