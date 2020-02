Me pronuncio en favor de las mujeres y en contra del machismo: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador externó su respeto al movimiento feminista que este viernes salió a marchar para exigir que pare la violencia de género en el país y por el reciente asesinato de Ingrid Escamilla.

“Todo nuestro respeto para el movimiento feminista, nosotros trabajamos todos los días para garantizar paz y tranquilidad, para que no haya violencia, estamos atendiendo el problema de los feminicidios, celebramos que las mujeres defiendan su derecho a la seguridad, no es nuestro propósito ofender a nadie, me pronuncio en favor de las mujeres, en contra del feminicidio, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Asimismo, reiteró que no se van a modificar las leyes para aminorar castigos a delincuentes. “Estoy en contra del machismo, respeto a las mujeres, todos debemos respetar a las mujeres y no quiero que quede ninguna duda sobre eso”, añadió.

En tanto, consideró que se había malinterpretado su opinión acerca del feminicidio y señaló que ahora tiene que cuidar lo que dice y hablar mas despacio para no convertirse en ‘trending topic’.

Mensaje al movimiento feminista

Sobre las acciones de su gobierno para dar protección a las mujeres, el mandatario dijo que todos los días se trabaja en ello.

“Estamos haciendo cosas todos los días, todos los días para garantizar la paz y la tranquilidad, a lo mejor si se tratara de gobiernos anteriores que se enteraban de los homicidios, feminicidios, violencia, por una tarjeta que entregaban, podrían decir lo que sostienen, pero no estoy metiendo la cabeza en la arena”, acotó.

Por lo anterior, señaló 10 puntos como un mensaje al movimiento feminista: