Ya no va a ser ese poderoso caballero 'Don dinero' el que decida sobre la vida pública de México: AMLO

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que "ya no es el dinero lo que rifa" pues el gobierno ya no está al servicio de la corrupción ni de delincuentes de cuello blanco.

"Ya no va a ser ese poderoso caballero 'Don dinero' el que decida sobre la vida pública de México. Ya no es el dinero lo que rifa", aseguró al inaugurar el cuartel de la Guardia Nacional en Pénjamo, Guanajuato.

Jueces que liberan a delincuentes son corruptos: AMLO El mandatario federal también dijo que los grupos delictivos ya no podrán presumir que tienen influencias en el poder judicial.

"No se va a permitir que actué la delincuencia con impunidad, ya no es como antes que se decía: yo puedo hacer y deshacer, comprar jueces, comprar al ministerio publico, autoridades y me sacan de la cárcel", advirtió.

El mandatario federal dijo que dentro de su administración los servidores públicos están trabajando con rectitud y honestidad para sacar de la pobreza, inseguridad y violencia al país.

Inseguridad también se combate con eliminación de la corrupción, afirma AMLO Durante la inauguración de un cuartel de la Guardia Nacional en Jalisco dijo que la corrupción profundizó la desigualdad en el país.

Además de que ya no es el poder económico el que va a decidir sobre la vida pública del país y tampoco se perderá de vista que lo principal para garantizar la paz y la tranquilidad es la justicia, ya que no se puede enfrenar la violencia con la violencia.

"Vamos a enfrentar el flagelo de la violencia y cada vez mejores resultados, hay algo que considero básico, fundamental y esencial que no se permita la corrupción que no haya contubernio, que pintemos con mucha claridad la línea divisoria", dijo.