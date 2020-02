Antes se trataba de manera inhumana a delincuentes: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que antes se trataba de manera inhumana a los delincuentes, por eso, en su gobierno ha pedido que se respeten sus derechos humanaos, declaración que causó polémica este domingo.

Pide AMLO a feministas no pintar paredes y puertas de Palacio Nacional Aseguró estar trabajando para erradicar los feminicidios y lamentó el caso de Fátima, una niña de 7 años cuyo cuerpo fue hallado en Tláhuac.

“Cuando hablo de respeto a derechos humanos es porque antes se trataba de manera inhumana a quienes actuaban en los grupos delictivos; yo no estoy de acuerdo con el mátalos en caliente, yo no estoy de acuerdo con las masacres, las limpias, no acepto eso, como voy a estar de acuerdo si en un enfrentamiento hay heridos y se les remata, no, en la guerra a los heridos se les cura”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Y agregó: “Antes se decía derechos humanos para los humanos derechos, entonces, cómo vamos así a tener autoridad moral, o lo que sucedía en los pasados gobiernos, se les decía a oficiales, ustedes hagan su trabajo y nosotros nos encargamos de atender el asunto de los derechos humanos, no”.

En esta línea, dijo estar satisfecho con el trabajo que está haciendo el Ejército y la Marina al actuar con profesionalismo, pero defendiendo los derechos humanos y con el uso regulado de la fuerza.

“Hay toda una corriente al interior del Ejército y de la Marina con este propósito. Y otra cosa que admiro mucho del Ejército y la Marina es que no están permitiendo violación de derechos humanos en interior ni están permitiendo que soldados y marinos se asocien con la delincuencia”, acotó.

Insiste en atender causas

López Obrador insistió en que para garantizar paz en el país se necesitan atender las causas que originan la inseguridad y la violencia.

“Si se vive en una sociedad mejor hay menos delincuencia. Una sociedad mejor no sólo en lo material sino también en lo espiritual, las dos cosas, si pensamos nadamas en lo material y no hay valores puede ser una vida vacía o se obtiene una felicidad efímera, transitoria, por eso se requieren los valores; esa es nuestra concepción”, enfatizó.

En tanto, dijo ser partidario de convencer y no de imponer cosas. “Yo soy un creyente de la concientización y de cómo se puede ir haciendo conciencia en la gente”, subrayó.

Por lo anterior, solicitó a la población no apoyar a las bandas delincuenciales pues el gobierno que encabeza ofrece otras opciones para obtener ingresos.