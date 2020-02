Ya se están elaborando los boletos para la rifa; salen a fin de mes: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que los boletos de la Lotería Nacional -para la rifa del valor equivalente al avión presidencial- ya se encuentran en proceso de elaboración y a fin de mes ya estarán listos para su venta.

“Ya se están elaborando los boletos, aprovecho para informar que están por salir. A fin de mes están ya los boletos para la rifa del avión”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

En esta línea, adelantó que los boletos que adquirió un empresario mexicano -del cual omitió su nombre- irían destinados para las escuelas rurales:

“En el caso del empresario que compró una cantidad considerable y que quiere que el gobierno entregue esos boletos a comunidades pobres, ahí estamos pensando que vaya el dinero, o mejor dicho, que los boletos vayan a las escuelas. Hay 26 mil escuelas que atienden a los niños mas pobres, entonces podrían repartirse en esas 26 mil escuelas a las sociedades de padres de familia”.

Entonces, explicó, si algún boleto entregado a esas escuelas sale premiado, se utilizaría para la construcción, mantenimiento, equipamiento y gastos fijos del plantel.

Asimismo, aseguró que otros empresarios que adquirieron boletos para la rifa podrían hacer lo mismo. “Para cuidar que no sea para una persona, aunque también pues no puede haber paternalismo, la gente sabe ser responsable, pero la tentación del poder, del dinero es mucha”, añadió.

¿Habrán más 'colectas'?

Ante el cuestionamiento sobre si el Gobierno federal pretende hacer más ‘colectas’ con los empresarios para beneficios sociales, el mandatario respondió:

“Tengo resuelto ya de donde obtener los recursos, está funcionando la fórmula que se aplica de no permitir corrupción y que haya austeridad, eso nos está liberando muchos fondos”, acotó.

Señaló que de esa ‘fórmula’ ya se tienen garantizados para este año 340 mil millones de pesos que se están destinando a programas de bienestar.

Además, recordó que también se van a rifar otros 72 aviones y helicópteros que eran utilizados por servidores públicos:

“No nos va a faltar, en total se venderán 72 aviones y helicópteros, nos va a llevar tiempo porque es un mercado especial, no cualquiera compra un avión, ademas no son aviones sencillos, no son avionetas las que se usaban antes, o se siguen usando para ir a pueblos de la sierra, estamos hablando de aviones que cuestan mil millones de pesos, pequeños, pero para ir a Europa en 10 o 12 horas”.