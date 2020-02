AMLO no suspenderá la mañanera en periodo electoral

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que no suspenderá la mañanera en periodo electoral porque ‘los conservadores harían fiesta’.

“Habría fiesta de los conservas, imagínense cuánto lo celebrarían, nos tendrían nadamas sentados en el banquillo de los acusados”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Explicó que si las ‘mañaneras’ no se llevaran a cabo quedarían en un estado de indefensión:

“Vean la prensa hoy, se los dejo de tarea, teniendo posibilidad de réplica, imagínense que de no comunicarnos, que no ejerciéramos nuestro derecho a informar, nos quedaríamos en estado de indefensión, cuántas calumnias. Se seguiría aplicando aquello de la calumnia cuando no mancha tizna, entonces, ahí sí ofrezco disculpas por adelantado y no descartamos sábados y domingos”.

‘Con procesos electorales aumentarán acusaciones’

Por otra parte, el mandatario advirtió que, a medida que se vayan acercando los procesos electorales, van a ha haber acusaciones con mayor intensidad.

“Como muchos municipales o federales van a aspirar a ser candidatos -es para que lo tengamos en cuenta- se van a hacer acusaciones con mayor intensidad sobre posibles adversarios.

Por lo anterior, pidió no haya manipulación, sobre todo en las ruedas de prensa matutinas:

“Que no nos manipulen, que no nos dejemos, afortunadamente aquí es pura gente consiente, puro periodista mujeres y hombres profesionales, independientes, cercanos al pueblo, distantes al poder y a los grupos de intereses creados”.

Y agregó: “Entre menos nos metamos en politiquería, coloquialmente llamada grilla, mejor, porque la mañanera tiene su nivel, la gente por eso nos ve, si no actuamos con profesionalismo, con objetividad, se desacredita este espacio muy importante para informar”.